Минстрой: на расселение жителей области из аварийного жилья нужно 5 млрд рублей

На расселение всех аварийных домов Калининградской области необходимо порядка 5 млрд рублей. Об этом рассказала заместитель министра строительства и ЖКХ региона Мария Куклева на заседании комитета Заксобрания по экономической политике и развитию инфраструктуры.

«Хотелось бы, чтобы финансирование было увеличено на программу переселения, потому что денег тех, которые выделены, нам не хватает. У нас на сегодняшний день признаны аварийными более 50 тысяч квадратных метров [жилья]. Если умножить на среднюю цену квадратного метра по приказу минстроя, 5 млрд рублей нужно. К сожалению, пока работаем в тех лимитах, которые предусмотрены», — отметила Куклева.

Отвечая на вопрос депутата Заксобрания Евгения Верхолаза о стоимости квадратного метра предоставляемого аварийщикам жилья, замминистра отметила, что с учётом ремонта, согласно приказу минстроя, она должна составлять 109 тысяч рублей, однако удаётся найти и более доступные варианты.

«По „аварийке“ в прошлом году мы приобретали квартиры в Калининграде на Борисовском бульваре и Левитана по 57 тысяч за „квадрат“, т.е. меньше, чем в приказе минстроя», — рассказала Куклева.

По её словам, потребности Калининграда в расселении из аварийного жилья полностью обеспечивает фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области», однако в других муниципалитетах картина иная.

«Лет 50 вы будете ещё [расселять]», — предположил Верхолаз.

В конце 2024 года стало известно о том, что в Калининградской области досрочно завершили программу переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Под действие проекта попало почти 200 домов. Расселили порядка 54 тыс. кв. м жилья.

Как сообщала глава администрации Калининграда Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте», в настоящее время в Калининградской области разрабатывается региональная программа переселения из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года.

Сокращению количества аварийных домов в Калининграде мешает их ежегодный прирост. На начало 2025-го в городе насчитывалось 67 аварийных многоквартирных домов. В них проживает 1281 человек.