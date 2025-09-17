Минстрой: на расселение жителей области из аварийного жилья нужно 5 млрд рублей

Все новости по теме: Аварийное жилье

На расселение всех аварийных домов Калининградской области необходимо порядка 5 млрд рублей. Об этом рассказала заместитель министра строительства и ЖКХ региона Мария Куклева на заседании комитета Заксобрания по экономической политике и развитию инфраструктуры.

«Хотелось бы, чтобы финансирование было увеличено на программу переселения, потому что денег тех, которые выделены, нам не хватает. У нас на сегодняшний день признаны аварийными более 50 тысяч квадратных метров [жилья]. Если умножить на среднюю цену квадратного метра по приказу минстроя, 5 млрд рублей нужно. К сожалению, пока работаем в тех лимитах, которые предусмотрены», — отметила Куклева.

Отвечая на вопрос депутата Заксобрания Евгения Верхолаза о стоимости квадратного метра предоставляемого аварийщикам жилья, замминистра отметила, что с учётом ремонта, согласно приказу минстроя, она должна составлять 109 тысяч рублей, однако удаётся найти и более доступные варианты.

«По „аварийке“ в прошлом году мы приобретали квартиры в Калининграде на Борисовском бульваре и Левитана по 57 тысяч за „квадрат“, т.е. меньше, чем в приказе минстроя», — рассказала Куклева.

По её словам, потребности Калининграда в расселении из аварийного жилья полностью обеспечивает фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области», однако в других муниципалитетах картина иная.

«Лет 50 вы будете ещё [расселять]», — предположил Верхолаз.

В конце 2024 года стало известно о том, что в Калининградской области досрочно завершили программу переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Под действие проекта попало почти 200 домов. Расселили порядка 54 тыс. кв. м жилья.

Как сообщала глава администрации Калининграда Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте», в настоящее время в Калининградской области разрабатывается региональная программа переселения из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года.

Сокращению количества аварийных домов в Калининграде мешает их ежегодный прирост. На начало 2025-го в городе насчитывалось 67 аварийных многоквартирных домов. В них проживает 1281 человек.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter