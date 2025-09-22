Власти Калининграда назвали сумму, необходимую для расселения аварийных домов

В Калининграде остаётся 68 аварийных домов, которые подлежат расселению и сносу. На эти цели необходимо порядка 2 млрд рублей. Вопрос обсуждали на заседании постоянной комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам городского совета депутатов.

Доклад о ходе реализации программы «Комфортный город» за девять месяцев текущего года представил председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Сергей Радковский. «На территории города у нас есть 68 аварийных и подлежащих сносу домов, которые были признаны таковыми после 1 января 2017 года. Общая площадь 531 помещения составляет 20 600 квадратных метров. В аварийном фонде проживают 1283 человека. По нашим расчётам, для их расселения требуется 2 млрд рублей», — рассказал докладчик.

По его словам, согласно утверждённому плану, в 2025−2027 годах расселить планируют 23 многоквартирных дома, в которых проживает 321 человек. Общий объём финансирования на три года составляет 261 млн рублей. Из них 180 млн предусмотрены в бюджете города на условиях софинансирования с областным бюджетом. Также расселению принадлежат 23 муниципальных жилых помещения, признанных непригодными для проживания.

Как сообщалось ранее, в Калининградской области досрочно завершили программу переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Однако, по словам Радковского, расселение по судебным актам продолжается, т.к. некоторые процессы затянулись в связи с необходимостью проведения экспертиз.

«Из 15 изымаемых в судебном порядке помещений осталось расселить четыре. До конца года мы выплатим выкупную стоимость», — отметил Сергей Радковский.

Он также сообщил, что новая региональная программа переселения из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, прошла общественные обсуждения и готовится к утверждению. Власти рассчитывают, что это произойдёт до конца текущего месяца.

«Мы сможем свою программу откорректировать и дальше приступить к реализации. Но там два дома всего, [на улицах] Семипалатинской и Боткина, — добавил Радковский. — Фонд развития территорий существенно сократил финансирование на расселение. <...> У нас получилось, что за счёт тех средств, которые выделяются федерацией, два дома только из 68 мы сможем расстелить. Остальные мы пытаемся в КРТ (комплексное развитие территории — прим. „Нового Калининграда“) подключить и другие механизмы».

На расселение всех аварийных домов Калининградской области, как заявила ранее заместитель министра строительства и ЖКХ региона Мария Куклева, необходимо порядка 5 млрд рублей.