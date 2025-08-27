Новую программу переселения из аварийного жилья планируют утвердить в сентябре

Все новости по теме: Аварийное жилье

В настоящее время в Калининградской области разрабатывается региональная программа переселения из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. Об этом сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«Мы завершили один из этапов программы по расселению граждан аварийного фонда — тех домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. На настоящий момент министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области ведёт разработку региональной адресной программы переселения тех домов, которые признаны аварийными после этой даты. В разрабатываемую региональную программу поэтапно включаются дома в хронологическом порядке, то есть в зависимости от того, когда дом был признан аварийным. Планируемый срок утверждения данной программы — сентябрь текущего года», — рассказала сити-менеджер. Власти Калининграда планируют подключиться к реализации программы после её утверждения.

В конце 2024 года стало известно о том, что в Калининградской области досрочно завершили программу переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Под действие проекта попало почти 200 домов.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter