Новую программу переселения из аварийного жилья планируют утвердить в сентябре

В настоящее время в Калининградской области разрабатывается региональная программа переселения из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. Об этом сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«Мы завершили один из этапов программы по расселению граждан аварийного фонда — тех домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. На настоящий момент министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области ведёт разработку региональной адресной программы переселения тех домов, которые признаны аварийными после этой даты. В разрабатываемую региональную программу поэтапно включаются дома в хронологическом порядке, то есть в зависимости от того, когда дом был признан аварийным. Планируемый срок утверждения данной программы — сентябрь текущего года», — рассказала сити-менеджер. Власти Калининграда планируют подключиться к реализации программы после её утверждения.

В конце 2024 года стало известно о том, что в Калининградской области досрочно завершили программу переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Под действие проекта попало почти 200 домов.