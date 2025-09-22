Прокуратура хочет отсудить у собственников незаконно оформленную землю в Заливино

Все новости по теме: Коррупция

Прокуратура продолжает работу по возврату в муниципальную собственность земельных участков, незаконно проданных бывшим главой Головкинского сельского поселения. В настоящее время ведомство намерено отсудить землю в поселке Заливино, сообщила пресс-служба.

Установлено, что в 2016 году экс-глава Головкинского сельского поселения незаконно передал в аренду, а затем в собственность жителю Калининграда земельный участок общей площадью более 34 тыс. кв. м в поселке Заливино Полесского района. В дальнейшем земля была разделена на 32 участка, которые новый собственник продал третьим лицам.

Прокурор района обратился в суд с иском к 18 владельцам участков о признании сделок недействительными и возврате земель в муниципальную собственность. Кроме того, по данному факту проводится процессуальная проверка.

Напомним, 18 сентября стало известно, что уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Головкинского сельского поселения, обвиняемого в присвоении, направлено в суд. Установлено, что в 2016 году обвиняемый заключил сам с собой договоры аренды трех земельных участков на территории Полесского района, а четвертый напрямую оформил в собственность. Общая площадь присвоенных участков превысила 4,2 тыс. кв. м. Арендованные участки в дальнейшем он также оформил в собственность. В ноябре прошлого года обвиняемый был заключен под стражу, а в декабре стало известно, что он уволен с должности главы администрации Головкинского сельского поселения в связи с утратой доверия.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter