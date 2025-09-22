Прокуратура хочет отсудить у собственников незаконно оформленную землю в Заливино

Прокуратура продолжает работу по возврату в муниципальную собственность земельных участков, незаконно проданных бывшим главой Головкинского сельского поселения. В настоящее время ведомство намерено отсудить землю в поселке Заливино, сообщила пресс-служба.

Установлено, что в 2016 году экс-глава Головкинского сельского поселения незаконно передал в аренду, а затем в собственность жителю Калининграда земельный участок общей площадью более 34 тыс. кв. м в поселке Заливино Полесского района. В дальнейшем земля была разделена на 32 участка, которые новый собственник продал третьим лицам.

Прокурор района обратился в суд с иском к 18 владельцам участков о признании сделок недействительными и возврате земель в муниципальную собственность. Кроме того, по данному факту проводится процессуальная проверка.

Напомним, 18 сентября стало известно, что уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Головкинского сельского поселения, обвиняемого в присвоении, направлено в суд. Установлено, что в 2016 году обвиняемый заключил сам с собой договоры аренды трех земельных участков на территории Полесского района, а четвертый напрямую оформил в собственность. Общая площадь присвоенных участков превысила 4,2 тыс. кв. м. Арендованные участки в дальнейшем он также оформил в собственность. В ноябре прошлого года обвиняемый был заключен под стражу, а в декабре стало известно, что он уволен с должности главы администрации Головкинского сельского поселения в связи с утратой доверия.