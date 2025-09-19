Власти о демонтаже ЛЭП: Литве придётся потратить много ресурсов на восстановление

Когда к власти в Литве придут «адекватные управленцы», жителям страны придётся потратить «колоссальные ресурсы» на восстановление ЛЭП на границе с Калининградской областью. Такое мнение высказал губернатор Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.

Беспрозванных напомнил, что Калининградская область не планирует убирать линии электропередач на границе с Литвой. Он назвал это «вопросом открытости и дальновидности». «Сохраняется малая доля надежды (которая с каждым днём угасает), что в стране ещё есть здоровые, адекватные управленцы. И когда они придут к власти, придётся стране, а точнее жителям Литвы, затрачивать колоссальные ресурсы на восстановление. Ну а мы пока не стоим на месте, а активно развиваем отношения со странами БРИКС», — добавил губернатор.

Напомним, что 8 февраля этого года энергосистема Калининградской области начала работу в автономном режиме. 25 февраля литовские власти заявили, что энергетики начали демонтаж линий электропередачи в направлении Калининградской области, между Круонисской ГАЭС и Советском. Провода между опорами на четырех линиях 330 кВ, использовавшиеся для энергоперетоков с Калининградской областью и Белоруссией, были демонтированы 10 февраля, сразу после отключения от БРЭЛЛ и синхронизации литовской энергосистемы с континентальной Европой. Как отметил губернатора Алексей Беспрозванных, несмотря на выход Прибалтики из энергетического кольца БРЭЛЛ, власти Калининградской области не планируют убирать линии электропередачи с территории российско-литовской границы.

18 сентября стало известно, что в Литве полностью демонтировали участки линий электропередачи (ЛЭП), соединяющих балтийскую республику с Калининградской областью. «После завершения всех демонтажных работ мы полностью освободимся от ненужной инфраструктуры, тем самым еще больше укрепив нашу энергетическую независимость», — сказал глава оператора систем электропередач «Litgrid» Рокас Масюлис.

