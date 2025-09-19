Авторы проекта «Белой Дюны»: наш город будет точкой притяжения всех россиян (фото)

Авторы победившего в конкурсе проекта «Белой Дюны» заявили, что новый город, который власти вместе с инвесторами намерены построить на берегу Балтики, в районе Поваровки Зеленоградского округа, будет вторым по числу населения в Калининградской области и станет «точкой притяжения всех россиян».

«Мы ставили себе задачу — создать малый город, который будет построен тут с нуля впервые с 40-х годов, — рассказал „Новому Калининграду“ главный архитектор ГлавАПУ Москомархитектуры (победители конкурса — прим. „Нового Калининграда“) Артём Дедков. — Мы хотели бы, чтобы он получился уникальным и положил развитие всей Калининградской индустрии. Это был бы новый вектор, которым бы гордились все жители региона. Это новая точка притяжения всех россиян. Новых курортных городов с крутой инфраструктурой и суперамбициозными и инновационными объектами нет сейчас. Мы хотели создать полный спектр услуг по 17 критериям, которые я показывал в презентации».

Дедков уверяет, что его команда не отталкивалась ни от каких ремеренсов, а создавала собственный продукт, в котором «большое количество идей перемешалось и соединилось». Он также заявил, что при проектировании архитекторы отталкивались не от береговой линии с большими перепадами высот, а от дороги, которую строители сейчас тянут в направлении Янтарного.

«Основой для создания города была та улично-дорожная сеть, которая уже была создана. В условиях конкурса было посадить [центр города] на строящуюся дорогу. Насколько мы знаем, её строительство уже идёт в полной мере, она — основополагающая артерия. От центра мы и начали его развивать. Коллеги задавали вопрос, почему мы не построили марину или порт. Мы этот вопрос прорабатывали. Это очень дорого всё, непонятно и с длительным сроком окупаемости. Когда у нас уже есть дорога, то центр логичнее развивать от нее, как раньше строились все города на Руси», — добавил архитектор.

Далее Дедков сообщил, что его команда всё делала, опираясь на региональные нормативы, и соблюдала баланс между жильём, рабочими местами и социальной инфраструктурой.

«Мы решили сформировать несколько очередей реализации этого города в зависимости от запроса бизнеса и экономической модели, которая будет создана вторым этапом. Чтобы начинать большой город, нужно сделать транспортный хаб, идея была в этом. Этот хаб у нас в два яруса. Мы хотели сделать большую отстойно-разворотную площадку, где будет небольшой автовокзал, а сверху площадь, чтобы все связи были с соседними городами и город начинал жить», — заключил главный архитектор проекта.

Впервые областные власти заявили о планах по созданию курорта на побережье Поваровки под Янтарным в апреле 2023 года. Его особенностью должен стать 500-метровый бассейн с подогреваемой морской водой. Как отмечал экс-глава Корпорации развития области Андрей Толмачев, «Белая Дюна» в перспективе — это новый город. Год назад на Петербургском международном экономическом форуме был подписан договор о реализации проекта с «СЗ «Гольфстрим». На проектирование дорог до курорта выделяли 67 млн рублей. В июле стало известно, что Минэкономразвития дало положительное заключение на заявку Калининградской области о строительстве курорта.

В августе СМИ сообщили, что власти внесли изменения в проект «Белой Дюны». Из него убрали парки, социальную инфраструктуру, при этом предусмотрели берегоукрепление, большой променад и отдельный кластер для креативного бизнеса.