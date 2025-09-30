Дорожный провал на ул. Чайковского обещают заделать лишь к концу октября (фото)

Дорожный провал, образовавшийся 26 августа на перекрёстке улиц Чайковского и Алябьева в Калининграде, смогут заделать лишь к концу октября. Таким образом, работы, которые коммунальщики изначально планировали выполнить в течение недели, потребуют практически двухмесячного перекрытия улицы Чайковского.
О том, что в настоящее время восстановительные работы «находятся в завершающей стадии», «Новому Калининграду» сообщил руководитель областного «Водоканала» Армен Мурадянц.
«Сроки продиктованы стесненными условиями места производства работ ввиду наличия многочисленных инженерных городских коммуникаций, — объяснил Мурадянц. — Предприятием заключен договор от 23.09.25 с ООО „СмартСтрой“ на выполнение аварийного ремонта канализационного коллектора».
Согласно порталу Госзакупок, ремонтные работы заказчик оценил в 9,96 млн рублей.
«Дополнительно сообщаем, что после выполнения аварийного ремонта, предприятие осуществит восстановление нарушенного благоустройства в срок до 20.10.25 года», — добавил Мурадянц.26 августа на улице Чайковского спецтехника предприятия «Водоканал» по откачке септиков провалилась передними колёсами в яму, образовавшуюся посередине проезжей части. Изначально в пресс-службе «Водоканала» сообщали, что «причиной провала стали обильные осадки, которые переполнили хозяйственно-бытовую канализацию на участке сети», тем самым «не предназначенный для таких объемов трубопровод дал течь». Горвласти поначалу предполагали, что санация трубопровода займёт около недели.