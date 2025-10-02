В мэрии не смогли оперативно пояснить, почему затянулся ремонт теплотрассы

В мэрии не смогли оперативно пояснить, почему затянулся ремонт теплотрассы
Фото: «Новый Калининград»
Пресс-служба администрации Калининграда запросила отсрочку на официальный запрос на получение информации о причинах, по которым затянулась перекладка теплосетей в районе ул. Горького-Озерова-Юношеской.

«Запрошенные вами сведения будут предоставлены администрацией городского округа „Город Калининград“ к 20.10.2025, так как не могут быть предоставлены в семидневный срок в связи с необходимостью сбора информации в других структурных подразделениях», — сообщили в администрации

«Калининградтеплосеть» не завершила перекладку коммуникаций на ул. Озерова и Юношеской в срок до 30 сентября, как было обещано ранее. На месте работ по-прежнему раскопаны траншеи, перекладка на участке по отремонтированной недавно ул. Озерова пока не проводилась, рассказали «Новому Калининграду» местные жители.

Вопросы к властям по поводу этого участка возникли в августе — работы по замене теплоцентрали там начались после того, как за 21,9 млн рублей была отремонтирована ул. Озерова. Подрядчик оставил без асфальта небольшой коридор, который, как сообщили в мэрии, предполагалось раскопать при ремонте теплотрассы. Позже первый замглавы администрации областного центра Игорь Шлыков сообщил в ответе на запрос редакции, что синхронизации работ дорожников и коммунальщиков не было. Однако позже глава администрации города Елена Дятлова заявила, что решение о ремонте улицы до перекладки теплотрассы принималось совместно. Представитель «Теплосетей» Виталий Семичев рассказал, что работа проводится подрядной организацией, работы должны были завершиться до конца сентября.



