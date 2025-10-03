На капремонт детской площадки в Парке карася в Пионерском выделяют 16 млн

В парке «Карася» в Пионерском планируют выполнить капитальный ремонт детской площадки. Начальная цена договора — 16,5 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Детский игровой комплекс представляет собой модульную сборно-разборную конструкцию из башен. Согласно документации, необходимо смонтировать новое оборудование, в том числе установить качели, стенку для лазания, горки, домик-беседку, карусель и другие элементы.

Способ осуществления закупки — аукцион в электронной форме. Заявки принимаются до 13 октября.