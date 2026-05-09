Облвласти: ограничения в работе мобильной связи и интернета в регионе уже снимаются

В ближайшее время в Калининграде и области в полном объеме заработает мобильная связь и интернет. Об этом «Новому Калининграду сообщила пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова.

«Ограничения уже снимаются», — отметила она.

В свою очередь, Минцифры РФ уведомило о снятии ограничений на мобильный интернет и смс, введенных по соображениям безопасности во время празднования Дня Победы в Москве. «Временные ограничения на работу мобильного интернета и смс в Москве, связанные с обеспечением безопасности во время празднования Дня Победы, сняты. Операторы связи восстанавливают доступ абонентов к привычным сервисам», — уточнило ведомство.

Напомним, ранее власти Калининградской области предупреждали, что в период до 9 мая включительно возможны временные ограничения в работе мобильной связи и интернета. в связи с мерами по обеспечению безопасности в праздничные дни. Ограничения могут затронуть как голосовую связь, так и мобильный интернет, также не исключены сбои в работе банковских терминалов, подчеркивалось в сообщении. 


