В Калининграде открыли стенд, посвященный разведчику, погибшему в апреле 1945-го (фото)

Фото со страницы «ВКонтакте» Альберта Адылова
В Калининграде в пятницу, 8 мая, открыли стенд, посвященный офицеру разведки 79-го гвардейского стрелкового полка гвардии капитану Никандру Гурьеву, погибшему в бою 7 апреля 1945 года. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил историк Альберт Адылов.

«В Калининграде сегодня появилось ещё одно место памяти: перед входом в комплекс зданий бывшего мясокомбината открылся стенд проекта БФУ имени И. Канта „Дороги русского солдата“, посвящённый офицеру разведки 79-го гвардейского стрелкового полка гвардии капитану Никандру Гурьеву, погибшему в бою за эти здания 7 апреля 1945 года. Установили его ученики 3 „д“ и 7 „д“ классов, их родители и педколлектив калининградской школы № 56 — надёжные партнёры проекта с 2020 года», — написал Адылов.

Он уточнил, что у капитана Гурьева в Москве есть потомки, которых помог найти журналист «Нового Калининграда» Иван Марков. «Они уже бывали на местах подвигов своего предка несколько лет назад, и, узнав о таком развитии его памяти, собираются сюда вновь», — отметил Адылов.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
