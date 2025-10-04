Облвласти создали оперштаб по решению вопросов обеспечения региона топливом

В правительстве Калининградской области создан оперштаб для решения вопросов, связанных с обеспечением региона топливом. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Алексей Беспрозванных.

«Про топливо в регионе. Провёл совещание со всеми участниками топливного рынка. Поставки продолжаются, топливо в вагоны загружено, паромом и танкерным флотом отправлено, как это и происходит каждую неделю. Необходимый для региона запас есть, постоянно его пополняем. Держу руку на пульсе. Ежедневно я получаю информацию о наличии топлива на заправках. Создан оперштаб, чтобы максимально быстро решать любой вопрос по обеспечению региона топливом», — уточнил губернатор.

Напомним, 25 сентября власти РФ признали, что в настоящее время в стране наблюдается «небольшой дефицит» нефтепродуктов. Он покрывается за счет накопленных остатков, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. В свою очередь министр развития инфраструктуры региона Александр Рольбинов заверил , что крупные компании, поставляющие топливо в Калининградскую область, в настоящее время не испытывают трудностей с доставкой, а власти региона принимают меры, чтобы не допустить дефицита топлива и в дальнейшем.

