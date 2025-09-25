Вице-премьер Новак заявил о «небольшом дефиците» нефтепродуктов в России

Все новости по теме: Топливный кризис

Власти РФ признали, что в настоящее время в стране наблюдается «небольшой дефицит» нефтепродуктов. Он покрывается за счет накопленных остатков. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет «Интерфакс».

«В штабном режиме Минэнерго совместно с нефтяными копаниями, РЖД, Минтрансом работают по увеличению и объемов производства (нефтепродуктов — ИФ) и обеспечению внутреннего рынка. На сегодняшний день, действительно, есть небольшой дефицит нефтепродуктов, который покрывается за счет накопленных остатков, всегда такая практика была», — заявил Новак.

В то же время он заверил, что на топливном рынке «баланс в целом и по сентябрю, и октябрю сложен».

Напомним, во вторник, 23 сентября, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг цен на АЗС Калининграда. В сравнении с показателями от 15 сентября бензин и дизельное топливо вновь подорожали. Рост цен составил от 30 копеек до 2 рублей за литр в зависимости от марки топлива и сети. При этом бензин имеется в наличии на всех заправках, за исключением сети «Р&Н», где вновь наблюдаются проблемы с АИ-92.

