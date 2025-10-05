Власти: 92-й бензин пропал на части заправок из-за «нарушения ритмичности поставок» (фото)

Жители Калининграда пожаловались губернатору на то, что 92-й бензин пропал на некоторых заправках, а на тех, где он есть, выстроились огромные очереди. Комментарий по ситуации дали представители мининфраструктуры Калининградской области.

«Поставки в область топлива не прекращены, они осуществляются, — пояснили в министерстве. — Из-за нарушения ритмичности поставки топлива именно в некоторых компаниях нет бензина. Как только в компании придёт поставка, его будут продавать».

Днём ранее в правительстве Калининградской области был создан оперштаб для решения вопросов, связанных с обеспечением региона топливом.

«Про топливо в регионе. Провёл совещание со всеми участниками топливного рынка. Поставки продолжаются, топливо в вагоны загружено, паромом и танкерным флотом отправлено, как это и происходит каждую неделю. Необходимый для региона запас есть, постоянно его пополняем. Держу руку на пульсе. Ежедневно я получаю информацию о наличии топлива на заправках. Создан оперштаб, чтобы максимально быстро решать любой вопрос по обеспечению региона топливом», — уточнял губернатор Алексей Беспрозванных.