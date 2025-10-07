На ул. Лермонтова в Зеленоградске одобрили вырубку для строительства МКД

Изображение из презентации, представленной на градсовете
Власти Зеленоградска разрешили вырубить 10 деревьев на ул. Лермонтова для строительства многоквартирного жилого дома. Соответствующая информация размещена на сайте администрации муниципалитета.

Порубочный билет выдан ООО «Специализированный застройщик „Спортивная юность“» 7 октября 2025 года и действует до 4 сентября 2028 года. Вырубка запланирована на земельном участке с кадастровым номером 39:05:010129:683. Сносу подлежат клёны, ивы и тополь общей экологической ценностью 88 баллов.

Проектом компенсационного озеленения предусмотрена посадка восьми грабов «Фастигиата» с равнозначной экологической ценностью на том же земельном участке. Компенсационная стоимость оплачена в сумме 466 318 рублей.

Разрешение на строительство было получено 4 сентября 2025 года. Площадь участка — 1 283 кв. м, стоимость по кадастру — 5,1 млн руб. Площадь дома составит 2722,5 кв. в. Здание будет иметь пять надземных и один подземный этаж. На заседании градостроительного совета в конце января отмечалось, что площадь квартир составит 1,7 тыс. кв. м. Всего в доме планируется 34 квартиры, в том числе двухуровневые на пятом этаже. В конце августа проект прошёл экспертизу.

ООО «СЗ „Спортивная юность“» зарегистрировано в Калининграде на ул. Орудийной. Учредителями компании-застройщика являются Татьяна Васина и экс-депутат окружного совета Зеленоградска Леонид Кухарев. Директор компании — депутат окружного совета Зеленоградска Елена Вакуленко (в прежнем составе совета она была депутатом от КПРФ, в нынешнем — от «Единой России»).

