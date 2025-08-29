Проект жилого дома на ул. Лермонтова в Зеленоградске прошёл экспертизу

Проект жилого дома на ул. Лермонтова в Зеленоградске прошёл экспертизу
Изображение: проект застройки, представленный на заседании градсовета
Проект жилого дома на улице Лермонтова в Зеленоградске получил положительное заключение экспертизы. Застройщиком является компания, директором и соучредителем которой являются депутаты местного окружного совета. Информация об этом содержится на сайте Единого государственного реестра заключений.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:05:010129:683. Застройщиком является ООО «СЗ Спортивная юность». Документацию для прохождения экспертизы готовило калининградское ООО «Аспект». Экспертной организацией выступило московское ООО «Стройтехнология». Заключение по проекту сделали 29 августа.

Учредителями компании-застройщика являются Татьяна Васина и депутат окружного совета Зеленоградска Леонид Кухарев. Директор компании — депутат окружного совета Зеленоградска от КПРФ Елена Вакуленко. На заседании градостроительного совета в конце января отмечалось, что площадь участка составляет 1,2 тыс. кв. м, площадь квартир — 1,7 тыс. кв. м. Всего в доме планируется 34 квартиры, в том числе двухуровневые на пятом этаже. Участок располагается в зоне существующей жилой и малоэтажной застройки.

Ранее градсовет одобрил концепцию семиэтажного жилого комплекса из трёх корпусов общей площадью 30 тыс. кв. метров на 307 квартир на ул. Потемкина в Зеленоградске. Учредителем компании-застройщика «СК Калининградстрой» также является депутат Кухарев.

В сентябре 2024 года власти разрешили ввести в эксплуатацию 12-этажный жилой комплекс на ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева, д. 11 в Калининграде, известный как «высотка на Донского». Застройщик — ООО «СЗ „Калининград-Сити“». Учредителем компании также являлся депутат Зеленоградского совета-самовыдвиженец Леонид Кухарев, руководителем — депутат Зеленоградского окружного совета от КПРФ Елена Вакуленко.

Елена Вакуленко также застраивает земельный участок на улице Демьяна Бедного (на границе с Макс-Ашманн-парком) в Калининграде по инвестконтракту с Минобороны РФ. Ранее на нём находился военный городок, сносом которого занималась компания «Стройкомплектсервис». Инвестконтракт был передан Вакуленко после банкротства этой компании.

