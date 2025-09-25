Компании экс-депутата местного совета разрешили построить жилой дом в Зеленоградске

Областные власти выдали разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на ул. Лермонтова в Зеленоградске. Разрешение получило ООО «СЗ „Спортивная юность“» 4 сентября. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:05:010129:683, предназначенном под среднеэтажную застройку. Его уточнённая площадь составляет 1 283 кв. м, а стоимость по кадастру — 5,1 млн руб. Разрешение будет действительно до 4 сентября 2028 года.

ООО «СЗ „Спортивная юность“» зарегистрировано в Калининграде на ул. Орудийной. Учредителями компании-застройщика являются Татьяна Васина и экс-депутат окружного совета Зеленоградска Леонид Кухарев. Директор компании — депутат окружного совета Зеленоградска Елена Вакуленко (в прежнем составе совета она была депутатом от КПРФ, в нынешнем — от «Единой России»).

На заседании градостроительного совета в конце января отмечалось, что площадь площадь квартир составляет 1,7 тыс. кв. м. Всего в доме планируется 34 квартиры, в том числе двухуровневые на пятом этаже. В конце августа проект прошёл экспертизу.


