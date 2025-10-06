Власти раскрыли параметры объектов, которые планируется построить в области

Министерство градостроительной политики раскрыло параметры объектов, которые планируется построить в Калининграде, Зеленоградске, Янтарном, Гвардейске, а также в Пионерском и Зеленоградском округах.

Два кафе в Сокольниках, разрешения на строительство которых получила компания крупного застройщика Александра Качановича «Светлогорск-Сервис», будут одноэтажными. Площадь каждого здания составит 61,11 кв. м. Разрешения будут действительны до 1 сентября 2028 года.

Многоквартирный жилой дом, который должен появиться в центре Гвардейска, недалеко от Дома-музея Ловиса Коринта, будет четырёхэтажным. Общая площадь — 1663,27 кв. м. Отметим, что ранее компании «Сфера» передали земельные участки для размещения апартаментов с объектами торговли и общепита, многоквартирного жилого дома и двух открытых паркингов. Инвестор также пообещал возвести санитарные объекты общего пользования, торговые помещения, а также помещение для размещения музея площадью 500 кв. м.

В п. Рыбное Пионерского округа планируется строительство пятиэтажного многоквартирного дома общей площадью 12 196,08 кв. м. Разрешения получило ООО «СЗ «Юнион СТ», оно будет действовать до 3 сентября 2030 года.

На ул. Лермонтова в Зеленоградске компании экс-депутата местного окружного совета Леонида Кухарева ООО «СЗ «Спортивная юность» разрешили построить пятиэтажный многоквартирный дом. Его площадь составит 2722,5 кв. в. На заседании градостроительного совета в конце января отмечалось, что площадь квартир составляет 1,7 тыс. кв. м. Всего в доме планируется 34 квартиры, в том числе двухуровневые на пятом этаже.

Дом на ул. Лермонтова в Зеленоградске. Изображение: презентация, представленная на градсо

вете

ООО «СЗ «Мистраль» получило разрешение на строительство четырёхэтажного многоквартирного дома в пер. Лермонтова в Янтарном. Учредителем и генеральным директором компании выступает депутат Городского совета Калининграда Виталий Плавский («Единая Россия»). Предполагается, что общая площадь здания составит 2863,8 кв. м.

Облвласти повторно выдали разрешение на строительство четырёхэтажного жилого дома в п. Вишнёвое Зеленоградского округа. Его площадь должна составить 4227,31 кв. м. Разрешение будет действительно до 9 сентября 2027 года.

Этажность многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на ул. Кошевого — ул. Интернациональной в Калининграде составит от 8 до 15 этажей. Ранее предполагалось, что у дома будет четыре секции этажностью 9, 10, 12 и 16 этажей. Все они должны быть объединены подземной парковкой. ЖК рассчитан на 361 квартиру. Его площадь составит 23 042,67 кв. м.

Дом на ул. Интернациональной - Кошевого в Калининграде. Изображение: презентация, представленная на градсовете