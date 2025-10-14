На ул. Майской в Калининграде открыли движение (фото)

Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»

На участке ул. Майской в Калининграде — от переулка Майского до ул. Партизана Железняка — открыли движение. По всей длине улицы уложили верхний слой асфальтобетона, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе горадминистрации.

«На Майской уложили верхний слой асфальтобетона по всей длине улицы и убрали ограждение для проезда. Работы по контракту заканчивают в ноябре. Предстоит установить пешеходное ограждение, искусственную дорожную неровность на переходе у детского сада, дорожные знаки, нанести разметку», — говорится в сообщении.

Уже готовы тротуары и велодорожка, смонтировано и подключено уличное освещение. Работы на участке от Железняка до Еловой аллеи также находятся на завершающей стадии.

Кроме того, в начале улицы появилась новая контейнерная площадка, а рядом начались работы по благоустройству востребованной «народной тропы» от переулка Майского до ул. Невского.

На капремонт ул. Майской от ул. Еловая аллея до пер. Майского власти готовы были потратить до 148,5 млн рублей. Победителем аукциона стала компания «Мосинжиниринг», снизившая начальную цену до 147 млн 754 тыс. рублей. За эти деньги подрядчику в течение 320 дней предстояло переустроить муниципальную кабельную канализацию и обустроить ливнёвку, переоборудовать участки сети теплоснабжения, подвести электроснабжение для видеонаблюдения и наружного освещения, положить асфальт, обустроить тротуар и велодорожку, провести благоустройство и озеленение территории. Заявленный ранее срок окончания строительно-монтажных работ — 22 ноября 2025 года. В августе председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов сообщал журналистам о том, что ремонт завершится лишь к концу декабря текущего года. В сентябре для обеспечения прохода и проезда по ул. Майской ввели публичный сервитут. Кроме того, с 9 октября по 6 ноября 2025 года власти проводят общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Калининград» применительно к перекрестку ул. Майской и Партизана Железняка. Его планируют реконструировать в 2026 году. Для этого властям необходимо выкупить и снести бывшую торговую точку, находящуюся на указанной территории. Пока дорожное покрытие уложено в объезд здания.