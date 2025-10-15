Горвласти анонсировали закрытие проезда по Бассейной из-за ремонта трамвайных путей

В Калининграде из-за ремонтных работ на две недели перекроют движение по части ул. Бассейной. На этот период также будут скорректированы маршруты общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

«С 25 октября по 8 ноября 2025 года закрывается движение на участке ул. Бассейной на перекрёстке с проспектом Мира в сторону Лейт. Катина. Проезд закрывается для обеспечения безопасности при выполнении работ по капитальному ремонту трамвайных путей по проспекту Мира от Чкалова до Бассейной и на разворотном кольце трамвая „Станция „Бассейная““. Автобусы маршрутов №№ 18, 72 в сторону центра направятся по улицам Лейт. Катина, Спортивной, проспекту Мира, далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении — по ул. Лейт. Катина», — предупреждают власти.

Напомним, что в Калининграде с 22 сентября изменилась схема движения трамвая № 5 «ул. Бассейная — ул. Дюнная». Он не будет заезжать на Советский проспект и Фестивальную аллею как минимум до 31 декабря. После закрытия на ремонт значительной части путей маршрута жители высказывают недовольство транспортом, предоставленным им в качестве альтернативы. По словам калининградцев, маршрутки не выходят на Советский проспект, и попасть в район Аллеи Смелых теперь можно только с пересадкой.

Капитальный ремонт трамвайных путей на конце маршрута № 5 в Калининграде оценили в 185,6 млн рублей. Капремонт необходимо провести на участке от улицы Чкалова до улицы Бассейной с захватом кольца на конечной остановке. Заказчиком работ является МКУ «ГДСР».

Подрядчик планирует завершить работы по замене трамвайных путей на ул. Бассейной и пр. Мира к 20 ноября. 

