Застройщик променада Светлогорска обещает восстановить поврежденные участки

Застройщик променада Светлогорска обещает восстановить поврежденные участки
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Масштабные инвестпроекты

Компания «Раушен Хотел Ресорт», реализующая проект застройки променада в Светлогорске, обещает восстановить поврежденные во время строительства участки покрытия. Об этом коммерческий директор компании Евгения Коростелева сообщила в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».

«В части восстановления поврежденных участков променада будут произведены следующие работы: локальная замена гранитной брусчатки, локальная замена ограничительных столбиков, частичный ремонт системы ливнестоков», — говорится в ответе на запрос.

Ранее глава администрации Светлогорского округа Владимира Бондаренко сообщил, что за время строительства объектов на променаде «некоторый конструктив получил определённый износ», но при этом «набережная в хорошем состоянии». Он отметил, что все необходимые работы будут проводиться за счет застройщика под контролем администрации.

Напомним, застройщик «Раушен Хотел Ресорт», который помимо апартаментов, возводит медицинский центр «Ланцет» и гостиничный комплекс, получил под реализацию проекта променад Светлогорска без участия в конкурентных торгах, поскольку инвестиционный проект был признан масштабным.

Ранее «Новый Калининград» рассказывал, что компания-инвестор связана с экс-главой Минпромторга РФ, в настоящее время первым вице-премьером Правительства РФ Денисом Мантуровым. В Правительстве РФ не ответили на запрос «Нового Калининграда» о том, имеет ли компания отношение к чиновнику.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter