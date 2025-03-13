Застройщик променада Светлогорска обещает восстановить поврежденные участки

Компания «Раушен Хотел Ресорт», реализующая проект застройки променада в Светлогорске, обещает восстановить поврежденные во время строительства участки покрытия. Об этом коммерческий директор компании Евгения Коростелева сообщила в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».

«В части восстановления поврежденных участков променада будут произведены следующие работы: локальная замена гранитной брусчатки, локальная замена ограничительных столбиков, частичный ремонт системы ливнестоков», — говорится в ответе на запрос.

Ранее глава администрации Светлогорского округа Владимира Бондаренко сообщил, что за время строительства объектов на променаде «некоторый конструктив получил определённый износ», но при этом «набережная в хорошем состоянии». Он отметил, что все необходимые работы будут проводиться за счет застройщика под контролем администрации.

Напомним, застройщик «Раушен Хотел Ресорт», который помимо апартаментов, возводит медицинский центр «Ланцет» и гостиничный комплекс, получил под реализацию проекта променад Светлогорска без участия в конкурентных торгах, поскольку инвестиционный проект был признан масштабным.

Ранее «Новый Калининград» рассказывал, что компания-инвестор связана с экс-главой Минпромторга РФ, в настоящее время первым вице-премьером Правительства РФ Денисом Мантуровым. В Правительстве РФ не ответили на запрос «Нового Калининграда» о том, имеет ли компания отношение к чиновнику.