Дятлова: судьбу благоустройства у бастиона Обертайх решит закон о бюджете

Судьбу благоустройства у бастиона Обертайх в Калининграде (расположен на углу Литовского вала и улицы Невского) решит закон о бюджете на 2026 год. Об этом журналистам во вторник, 21 октября, рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

«Сейчас идет формирование бюджета 2026 года, — напомнила чиновница. — Есть несколько проектов, которые возможны к реализации на этой территории. На прошлой неделе или две недели назад я видела в новостях, что по линии Маслова (руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов — прим. „Нового Калининграда“) выбран подрядчик, который должен сделать работы по укреплению стены. Есть у коллег в правительстве проектно-сметная документация, которая прошла экспертизу по благоустройству этой территории от ручья Литовского. И мы завершаем работы по проектированию сквера на пересечении Литовского вала и улицы Александра Невского. Что из этого войдет в бюджет следующего года, будет ясно при его формировании бюджета. Как на муниципальном, так и на региональном уровне».

13 октября стало известно, что на территории бастиона «Обертайх» в Калининграде хотят создать городской парк. Об этом сообщал акт государственной историко-культурной экспертизы, опубликованный на сайте Службы госохраны объектов культурного наследия региона.

Этот проект предусматривает благоустройство площадки общей площадью 5 501 кв. м. Из них 55% займут твёрдые покрытия — пешеходные дорожки, деревянные настилы и площадки, а 45% — озеленение с газонами, деревьями и цветниками. Основные входы на территорию запланированы со стороны улиц Александра Невского и Литовский вал.

Заказчиком историко-культурной экспертизы выступило ООО «Винбул Групп» (Москва). Эксперт дал положительное заключение, указав, что проект соответствует законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия, а предусмотренные меры по обеспечению сохранности являются достаточными и обоснованными.

Бастион «Обертайх» признали объектом культурного наследия регионального значения в 2007 году. Как сообщает сайт «Пруссия 39», здание бастиона построили в 1856–1860 годах по проекту генерала от инфантерии Эрнста Людвига фон Астера. В июле 2024 года правительство России передало комплекс в региональную собственность. О намерении Агентства по имуществу региона передать бастион в частную собственность стало известно в середине февраля. Позже власти предоставили арендатору бастиона ООО «Клео» право приоритетной приватизации объекта.