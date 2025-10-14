Облвласти рассказали, когда появятся субсидированные билеты на 2026 год

Открытие продаж субсидированных билетов для калининградцев на 2026 год планируется после проведения Минтрансом отбора авиакомпаний. Он пройдет в декабре. Об этом сообщило региональное мининфраструктуры в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«Открытие продаж субсидированных билетов на следующий год планируется после проведения Министерством транспорта России отбора авиакомпаний на право получения субсидий за счёт средств федерального бюджета и заключения соответствующих соглашений в декабре этого года», — следует из ответа ведомства.

Под покровом коммерческой тайны: что не так с субсидированными билетами

Напомним, что летом жители Калининградской области сталкивались с серьёзными проблемами при покупке авиабилетов из-за высоких цен и отсутствия субсидированных билетов. Во второй половине сентября цены на авиабилеты по маршруту Москва — Калининград резко упали. Однако доступные билеты по-прежнему есть не на все даты.

Сейчас билеты можно приобрести на даты вылета не позднее 1 декабря. Стоимость перелета в Москву составляет 3,8 тыс. руб., а в Санкт-Петербург — 3,5 тыс.