Храброво вошел в топ-10 российских аэропортов по пассажиропотоку

Храброво показал рост пассажиропотока на 7,1% по сравнению с прошлым годом. Благодаря этому аэропорт поднялся на девятое место в общероссийском рейтинге, сообщает пресс-служба.

За девять месяцев пассажиропоток составил 4 050 316 человек. При этом, как добавляет пресс-служба, в аэропорту ведется постоянная работа по расширению маршрутной сети и увеличению частоты полетов.

На первом месте по пассажиропотоку разместился Шереметьево (+0.1%), на втором — Пулково (-0,2%), а на третьем — Внуково (+0,7%). В рейтинге также оказались Домодедово, Сочи, Толмачево (Новосибирск), Кольцово (Екатеринбург), Казань и Уфа.