Храброво вошел в топ-10 российских аэропортов по пассажиропотоку

Храброво вошел в топ-10 российских аэропортов по пассажиропотоку
Фото: Храброво
Все новости по теме: Аэропорт «Храброво»

Храброво показал рост пассажиропотока на 7,1% по сравнению с прошлым годом. Благодаря этому аэропорт поднялся на девятое место в общероссийском рейтинге, сообщает пресс-служба.

За девять месяцев пассажиропоток составил 4 050 316 человек. При этом, как добавляет пресс-служба, в аэропорту ведется постоянная работа по расширению маршрутной сети и увеличению частоты полетов.

На первом месте по пассажиропотоку разместился Шереметьево (+0.1%), на втором — Пулково (-0,2%), а на третьем — Внуково (+0,7%). В рейтинге также оказались Домодедово, Сочи, Толмачево (Новосибирск), Кольцово (Екатеринбург), Казань и Уфа.

Ранее «Аэрофлот» сообщил, что летом маршрут «Москва — Калининград — Москва» оказался на третьем месте по популярности — по нему перевезли 558 тысяч пассажиров. В конце сентября Ассоциция туроператоров отметила, что разница в пассажиропотоке аэропортов Сочи и Калининграда «значительно сокращается».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter