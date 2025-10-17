Мэрии вновь не удалось продать «бывшую машину Дятловой»

Администрации Калининграда в очередной раз не удалось продать автомобиль «Hyundai Genesis» 2015 года выпуска, который, как утверждают источники «Нового Калининграда», ранее перевозил главу администрации Елену Дятлову. Повторный открытый аукцион по продаже машины не состоялся. Соответствующая информация опубликована на сайте торги.гов.

Как отмечается на сайте, машина была выставлены на торги за 1, 532 млн руб. Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. Из аукционной документации следует, «Hyundai Genesis» 2015 года выпуска черного цвета имеет пробег 322 тыс. км, мощность двигателя — 249 лошадиных сил, автоматическую коробку передач.

Впервые машина была выставлена на торги в декабре 2024 года, её первоначальная стоимость составляла 1,76 млн руб., на участие в аукционе не было подано ни одной заявки. В феврале торги объявили вновь, желающих в них участвовать также не нашлось. Весной цену снизили до 1,531 млн руб, но желающих приобрести автомобиль вновь не оказалось.

В конце сентября 2024 года администрация заключила договор с ООО «Тринити-Трейд» на приобретение нового автомобиля Kaiyi X7 чёрного цвета 2024 года выпуска за 2,998 млн рублей. Как отметили в муниципалитете, кроссовер является служебным транспортным средством властей Калининграда. По данным источников, автомобиль перевозит главу администрации областного центра Елену Дятлову

Отметим, в минувший вторник на портале госзакупок была размещена информация о проведении электронного аукциона на покупку пяти черных кроссоверов-«автоматов», которые власти Калининграда планируют приобрести до конца 2025 года. Цена за один автомобиль составляет 2 млн 249 тыс. Заявки от участников аукциона принимаются до 22 октября, победителя определят 24-го. Срок исполнения заказа — до 30 декабря.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!