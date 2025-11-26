Горвласти изымают участки под реконструкцию Аллеи Смелых

Администрация Калининграда постановила изъять несколько земельных участков на Аллее Смелых для реализации проекта реконструкции улицы, сообщается в документе, подписанном главой администрации Еленой Дятловой.

Под изъятие попали участки с кадастровыми номерами: 39:15:142001:20, 39:15:141404:326, 39:15:141403:618, 39:15:141403:612 и 39:15:141404:616. Их площадь варьируется от 12 до 199 кв.м. Земли будут использованы для муниципальных нужд в рамках реконструкции линейного объекта местного значения «Реконструкция ул. Аллея Смелых в г. Калининграде, Калининградская область».

При этом изъятие трубопроводного сооружения с кадастровым номером 39:15:000000:2697, расположенного на некоторых из указанных участков, не осуществляется. Также сохраняется доступ для общественного пользования на некоторых из изымаемых участков.

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов Калининграда должен провести оценку стоимости участков и убытков, переговоры с собственниками и заключить соглашения об изъятии для муниципальных нужд. Срок действия постановления — три года со дня подписания.

Ранее сообщалось, что проекты второго и третьего этапов реконструкции Аллеи Смелых уже разработаны и проходят государственную экспертизу. Работы планируется провести на участках от Карамзина до Муромской и от Муромской до путепровода. В реконструкцию войдет расширение проезжей части до четырёх полос, устройство тротуаров, велодорожек, освещения и заездных карманов.

О необходимости отремонтировать Аллею Смелых чиновники говорили более десяти лет назад, но проект долгое время находился в замороженном состоянии. Реконструкцию начали в августе 2023 года с четвёртого этапа — от перекрёстка с ул. Карамзина до Большой Окружной. Для этого разрешили вырубить 435 деревьев. Сдать объект обещали в декабре 2024-го.