В Зеленоградске нашли подрядчика для благоустройства дендрологического парка

Власти Зеленоградского округа нашли подрядчика для первого этапа благоустройства дендрологического парка в посёлке Сосновка. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Желание принять участие в торгах изъявили три компании. Заявку одной из них комиссия отклонила в связи с несоответствием требованиям закупки. Победителем признали участника, снизившего начальную стоимость контракта на 48,5 млн рублей: с 485 до 436,6 млн. Название компании, с которой планируют заключить контракт, на момент подготовки материала на сайте указано не было.

Благоустройство необходимо выполнить до 31 марта 2027 года. Основные работы запланированы на 2026 год. В 2025 году подрядчику необходимо освоить 14,55 млн рублей, в 2026-м — 368,66 млн, а в 2027-м — 101,86 млн.

О планах по созданию дендропарка стало известно в апреле 2023 года. Тогда же Антон Алиханов, бывший на тот момент губернатором, заявлял, что областным властям удалось добиться для Зеленоградска компенсации на высадку зеленых насаждений в сумме порядка 500 млн рублей. Изначально речь шла о 20 га. В итоговом варианте площадь объекта составила 9,5 га. Дендропарк предусмотрен на участке с кадастровым номером 39:05:051203:134.

Разработка проекта обошлась муниципалитету в 8 млн рублей. За такую сумму документацию согласилась подготовить компания «Точка». Начальная стоимость контракта при этом составляла 24,6 млн.

Изначально благоустройство планировали начать в апреле 2025 года. В дендрологическом парке хотят высадить не менее 1000 видов хвойных и лиственных деревьев, более 20 000 кустарников. Проект также предусматривает смотровую площадку с террасами, оранжерею, административные здания, геопластику, пешеходные мосты, водный объект, площадку для проведения массовых мероприятий со сценой, места отдыха.

В середине сентября стало известно, что экспертиза со второй попытки одобрила проект благоустройства. Проектную документацию готовило ООО «Точка» (Ленинградская область). Указанный застройщик — МКУ «Служба заказчика Зеленоградского муниципального округа Калининградской области».