Проект дендропарка в Сосновке под Зеленоградском прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект «Благоустройство дендрологического парка в посёлке Сосновка Зеленоградского района в Калининградской области». Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Положительное решение получено 16 сентября 2025 года. Форма экспертизы — государственная. В качестве экспертной организации выступило Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы».

Проектную документацию готовило ООО «Точка» (Ленинградская область). Указанный застройщик — МКУ «Служба заказчика Зеленоградского муниципального округа Калининградской области».

О планах по созданию дендропарка стало известно в апреле 2023 года. Тогда же бывший губернатор Антон Алиханов заявлял, что областным властям удалось добиться для Зеленоградска компенсации на высадку зеленых насаждений в сумме порядка 500 млн рублей. Изначально речь шла о 20 га. В итоговом варианте площадь объекта составила 9,5 га. Дендропарк предусмотрен на участке с кадастровым номером 39:05:051203:134.

Разработка проекта обошлась муниципалитету в 8 млн рублей. За такую сумму документацию согласилась подготовить компания «Точка». Начальная стоимость контракта при этом составляла 24,6 млн.

Благоустройство планировали начать в апреле 2025 года. В дендрологическом парке планируют высадить не менее 1000 видов хвойных и лиственных деревьев, более 20 000 кустарников. Проект также предусматривает смотровую площадку с террасами, оранжерею, административные здания, геопластику, пешеходные мосты, водный объект, площадку для проведения массовых мероприятий со сценой, места отдыха.

В апреле 2025 года госэкспертиза отклонила проект.