В мэрии Калининграда не комментируют причины задержания зампреда КГХ

В администрации Калининграда отказались комментировать арест заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства Романа Бартоша. Глава администрации города Елена Дятлова попросила журналистов перейти к следующему вопросу, а в пресс-службе горадминистрации пояснили, что пока идёт следствие, комментариев не будет.

Напомним, что 18 октября Центральный районный суд избрал чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 декабря 2025 года.

В судебном заседании следователь отметила, что отец обвиняемого работает в аэропорту, что дает ему дополнительную возможность скрыться. В своею очередь, подозреваемый просил применить к нему меру пресечения в виде домашнего ареста. Защитник также высказал позицию о необоснованности подозрений, а также сомнения относительно законности задержания его подзащитного. Кроме того, он предоставил положительные характеристики зампредседателя комитета и просил оставить его под домашним арестом. Прокурор поддержал ходатайство следователя.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, что заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства подозревают в завышении стоимости скамеек в сквере 70-летия Калининградской области в рамках проекта «Развитие туристической инфраструктуры». Заказчику в лице МБУ «Управление капитального строительства» представили документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товара, его качестве и стране-изготовителе. На основании этих документов на счет подрядчика была переведена оплата в завышенном размере — 8 278 466 руб. Разница между реальной и завышенной ценой в сумме достигла свыше 1 млн руб.

О том, что в здании городской администрации Калининграда в четверг, 16 октября, провели обыски, «Новому Калининграду» ранее сообщил источник в одном из региональных силовых ведомств. Оперативные мероприятия, как подтвердил второй знакомый с ситуацией источник, полиция проводила совместно с ФСБ. Их проводили в комитете городского развития и цифровизации. В ходе обыска в администрации изъяли документы. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.