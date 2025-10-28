СМИ: в администрации Калининграда проходят повторные обыски

В администрации Калининграда проходят повторные обыски проходят. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах области.

«В администрации Калининграда проводятся повторные обыски. Это связано с делом о мошенничестве», — сказал собеседник агентства.

Напомним, что заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства подозревают в завышении стоимости скамеек в сквере 70-летия Калининградской области в рамках проекта «Развитие туристической инфраструктуры». Заказчику в лице МБУ «Управление капитального строительства» представили документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товара, его качестве и стране-изготовителе. На основании этих документов на счет подрядчика была переведена оплата в завышенном размере — 8 278 466 руб. Разница между реальной и завышенной ценой в сумме достигла свыше 1 млн руб.

О том, что в здании городской администрации Калининграда в четверг, 16 октября, провели обыски, «Новому Калининграду» ранее сообщил источник в одном из региональных силовых ведомств. Оперативные мероприятия, как подтвердил второй знакомый с ситуацией источник, полиция проводила совместно с ФСБ. Их проводили в комитете городского развития и цифровизации. В ходе обыска в администрации изъяли документы. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!