Андрей Кропоткин об уличных артистах: «Они обязательно нужны, но это должно быть системно»

Уличные музыканты нужны, однако их творчество доставлять неудобство окружающим людям. Решение данного вопроса требует системного подхода. Такое мнение высказал спикер Заксобрания Андрей Кропоткин, комментируя законопроект о регулировании деятельности уличных артистов, принятый депутатами во вторник, 21 октября.

«Не знаю, существуют ли в вашей жизни такие музыканты во дворах, но зачастую такие бывают. И бывает, что до часу ночи играют, поют песни, не всегда попадают в лад, потому что, как правило, это выпившие музыканты. Это доставляет дискомфорт тем людям, которые проживают рядом. Безусловно, они нужны, они обязательно нужны, но это должно быть системно, это должно работать на наших граждан, на туристов, на какую-то атмосферу, на популяризацию культуры на данной территории... Бывает, что рядом с многоквартирными бюджетными домами как будто рок-концерт проходит. И здесь, конечно, не всем нравится та или иная музыка. Для одних рок — это очень хорошо, а для других — это болезненно. Поэтому здесь надо находить общую середину, баланс так называемый. И я уверен, что этот баланс будет найден», — отметил Андрей Кропоткин.

Спикер также добавил, что сделать общий закон без привлечения муниципалитетов не получится, поскольку «у каждого муниципалитета есть свои особенности». «Вот Светлогорск взять, есть пешеходная зона, в Калининграде тоже есть пешеходная зона — улица Баранова, например, в районе „Эпицентра“. Там иногда собираются музыканты — это нормально, рядом нет домов», — пояснил спикер, напомнив, что регламент для уличных музыкантов будет составлять местное самоуправление методом опроса жителей.

Напомним, законопроект о регламентации правил работы уличных артистов и поправки в региональный КоАП, вводящие штрафы за нарушение этих правил, инициировал прокурор Калининградской области. Санкция предполагает наложение штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, на юрлиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Депутаты комитета по безопасности и правопорядку Законодательного собрания на очередном заседании 15 октября одобрили законопроекты. Во вторник, 21 октября депутаты Заксобрания утвердили закон об уличных музыкантах сразу в двух чтениях. Предполагается, что он вступит в силу с 1 января 2026 года.

