Игра по новым правилам: что ждёт уличных артистов после Нового года

В Калининградской области взялись за уличных артистов. Во вторник депутаты Заксобрания утвердили сразу в двух чтениях законопроекты, которые регламентируют деятельность исполнителей и вводят для них штрафы. Разработку правил отдают на откуп муниципалитетам, не устанавливая для них никаких рамочных законов. Нововведения должны вступить в силу с 1 января 2026 года. Что думают об этом сами уличные музыканты, выяснял «Новый Калининград».

Законопроект инициировала прокуратура Калининградской области, поскольку уличные артисты «являются одним из элементов современной туристической городской среды, существенно влияющим на ее атмосферу», а «Калининградская область динамично развивается как регион, имеющий значительный туристический потенциал».

«Индустрия гостеприимства сталкивается с рядом проблем, в том числе в части отсутствия правового регулирования порядка уличных выступлений (музыкантов, чтецов, танцоров, представителей иных творческих направлений), — сообщили в прокуратуре. — В 2023-2024 годах в УМВД России по Калининградской области поступило 89 обращений граждан на действия уличных музыкантов, обращения продолжают поступать в 2025 году. Жители области обращаются в Заксобрание и министерство по культуре и туризму».

Также прокуратура предложила, а депутаты Заксобрания утвердили штрафы за нарушение правил для уличных артистов: для граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч руб., для юрлиц — от 50 тысяч до 100 тысяч руб.



Правда, представители прокуратуры не пояснили, 89 обращений — много это или мало на 2,2 млн туристов и больше миллиона жителей области. Нет также в законопроекте и каких-либо рамочных правил, которыми могли бы руководствоваться муниципалитеты при разработке нормативов «на местах»: не очень понятно, будут ли артисты иметь право собирать пожертвования за выступления, платно или бесплатно им будут предоставляться места, куда они должны обращаться. Всё это предлагается отдать на откуп самим муниципалитетам.

Есть вопросы и к формулировкам закона. В нём говорится, что «под уличным выступлением понимается сольное или коллективное исполнение музыкальных, литературных, танцевальных и иных творческих номеров, публичное представление, в том числе костюмированное, выставка, которые проводятся на территориях общего пользования в целях организации досуга, развлечения, реализации творческой деятельности и удовлетворения потребности в творческом самовыражении».

При этом к таковым предлагается не относить мероприятия, связанные с событиями личного характера организатора — свадьбы, дни рождения, траурные церемонии, а также публичные мероприятия, которые проводятся в соответствии с законом «О шествиях и митингах», спортивные и физкультурные мероприятия, религиозные обряды и церемонии, иные мероприятия, организованные органами государственной власти Калининградской области и органами местного самоуправления.

То есть под действие закона может попасть и желающий прочесть в сквере у Драмтеатра стихи своей девушке, и дворовая компания, которая решила под гитару поиграть песни около дома (если, конечно, это не день рождения или свадьба). Тот факт, что под законопроект могут попасть и дворовые музыканты, подтвердил и спикер Заксобрания Андрея Кропоткин, комментируя для СМИ нашумевший закон. «Не знаю, существуют ли в вашей жизни такие музыканты во дворах, но зачастую такие бывают. И бывает, что до часу ночи играют, поют песни, не всегда попадают в лад, потому что, как правило, это выпившие музыканты. Это доставляет дискомфорт тем людям, которые проживают рядом, — сказал Кропоткин. — Безусловно, они нужны, они обязательно нужны, но это должно быть системно, это должно работать на наших граждан, на туристов, на какую-то атмосферу, на популяризацию культуры на данной территории... Бывает, что рядом с многоквартирными бюджетными домами как будто рок-концерт проходит. И здесь, конечно, не всем нравится та или иная музыка. Для одних рок — это очень хорошо, а для других это болезненно. Поэтому здесь надо находить общую середину, баланс так называемый. И я уверен, что этот баланс будет найден».





Спикер Заксобрания Андрей Кропоткин

Уличные артисты также обращают внимание на слишком широкие рамки нового областного закона.



Музыкант, выступающий под псевдонимом Фрол, считает инициативу прокуратуры полезной, однако тоже обращает внимание на многочисленные нюансы, поэтому говорит, что разработка правил требует ответственного рассмотрения. «Безусловно, инициатива вызывает беспокойство, поскольку в СМИ гуляет много громких слов, а конкретики пока нет никакой, — говорит артист. — В любом случае культура музыкантов в Калининграде не исчезнет, мы подстроимся под новые обстоятельства и продолжим выходить на улицы. На данный момент к законопроекту много вопросов, ответы на которые мы не получим, пока не утвердят новые требования. Поэтому сейчас делать далеко идущие выводы — бессмысленно.

Фрол: «В 2023 году выдалась возможность впервые спеть на улице и сразу в Москве, на станции метро „Библиотека им Ленина“. Девушка, которая там пела, пригласила спеть пару песен дуэтом. Загорелся научиться играть на гитаре. Сейчас ещё активно учу музыкальную теорию вместе с игрой на фортепиано. В основном выхожу с ребятами на Медовый мост, раньше были ещё „Эпицентр“ и „Европа“. Пару раз выступал в подземке „Плазы“».

«Не уверен, что государственная регуляция сделает ситуацию лучше, — полагает солист группы „Фестиваль“ Руслан, выступающий на улицах семь с половиной лет. — С одной стороны, контроль качества — дело хорошее, но, с другой стороны, это может вызвать ряд проблем».

Во-первых, считает артист, в этой теме «есть коррупционный потенциал», также имеет место быть «беспредел власть имущих» (правда, о чем именно идет речь, он не уточнил). Во-вторых, говорит Руслан, в артистической деятельности есть специфические вещи, которые более понятны тем, кто имеет к ним непосредственное отношение, знакомы «изнутри», а чиновники к таковым не относятся.

«Если для получения разрешения начнут требовать документ о музыкальном образовании, это может быть несправедливо по отношению к тем музыкантам, которые хорошо развились в этой сфере альтернативными способами, — приводит пример Руслан. — Образование, конечно, повышает вероятность того, что человек играет хорошо, но это ни разу не стопроцентная гарантия качества. Так что не могу однозначно сказать, за или против».

Артистка Лола (на фотографии она вместе с остальными участниками группы «Ощущение») говорит, что хотела бы, чтобы уличными музыкантами занимались те, кто в этом разбирается.

«Всю свою жизнь я воспринимала уличных артистов как невероятно смелых, талантливых и жизнелюбивых людей, смотрела на них восхищенными глазами, — говорит она. — Три года назад я осуществила свою мечту: купила маленькую колонку, гитару и начала выходить одна, а спустя время обрела множество знакомств». Сейчас Лола — в составе группы «Ощущение», которая выходит на выступления «с серьезным оборудованием и масштабными целями».

«Когда я узнала о законах, которые планируют ввести, сначала очень расстроилась, но потом взглянула на это с иной стороны, — рассказывает девушка. — Думаю, идея „отбора“ музыкантов, проверки на качество — весьма неплоха, если этим будут заниматься люди, разбирающиеся в музыке, без привязки к своим личным предпочтениям и вкусам. Ограничения по времени, выбор определенных точек и регулирование громкости — тоже довольно логичные аспекты, которые могут принести пользу жителям и посетителям нашего города, если законы будут не слишком строгие. Не хочется ничего загадывать. Просто надеюсь, что всё будет хорошо и музыка продолжит украшать наш город».

Андрей Сентябрь (творческий псевдоним — прим. «Нового Калининграда»), считает, что артистам необходимо «вступить в диалог» с органами власти, чтобы обсудить многочисленные нюансы, которые касаются этой сферы.

Артист выступает под псевдонимом Андрей Сентябрь с марта 2025 года в Калининграде, в Зеленоградске и Светлогорске — с сентября 2023 года). «У меня более 70 выступлений. Пою, играю на акустической гитаре и использую авторские предзаписанные аранжировки. В программе популярные песни на русском языке. Люди часто спрашивают меня про мой инструмент, так как он необычно выглядит, но на самом деле это обычная акустическая гитара с тем же количеством струн и ладов, просто у нее маленький корпус. Такие гитары обычно используют для походов и путешествий», — говорит артист.

«У уличных артистов есть сообщество, в котором новости о грядущем законе стали основным предметом обсуждения в последние дни. Большинство музыкантов стараются соблюдать общественные нормы и комфортный для всех уровень громкости. При этом, действительно, бывают ситуации, в которых чье-то выступление может принести дискомфорт. Наиболее яркие примеры — в курортном Зеленоградске, — рассказывает он. — Наша деятельность имеет ряд внутренних нюансов — существует как минимум своя система бронирования времени и выбора места из набора негласных локаций в разных городах области. Есть общее опасение, что новые нормы, введенные в одностороннем порядке без учета важных деталей, могут ничего не решить или даже усугубить ситуацию».

Создание инициативной группы из давно выступающих артистов — одна из основных идей, которую выдвигают музыканты. По словам Андрея Сентября, артисты могли бы предложить свой практический опыт и «в форме диалога помочь органам самоуправления в муниципалитетах составить список требований». «Мы были бы рады иметь такую возможность, так как хочется, чтобы грядущие изменения действительно принесли пользу для всех участников процесса — местных жителей, туристов, уличных артистов», — заключает музыкант.





Пока что реальный опыт работы с уличными артистами в публичном поле наблюдался только в Зеленоградске, на преобразившиеся за последние годы центральные улицы которого стали стекаться десятки музыкантов. Регламентировать их работу там пытались в течение нескольких лет и не очень успешно.

В 2018 году власти сообщили о намерении оборудовать специальные места для выступления музыкантов на Курортном проспекте в Зеленоградске. Предполагалось, что это будут стационарные точки с доступом к электричеству. Первое официальное распоряжение о схеме размещения мест для выступления уличных музыкантов было сделано властями в конце 2019 года. Этим документом вводились правила — играть можно только в определенных местах на променаде и Курортном проспекте (не под жилыми домами), время устанавливалось — с 17.00 до 20.00. При этом для получения разрешения нужно было согласовать репертуар с местным «Культурно-досуговым центром» и получить разрешение сроком на полгода. «Выдача разрешения осуществляется без взимания платы, — отмечалось в документе. — При поступлении нескольких заявлений на одно место размещения разрешение выдается лицу, чье заявление поступило первым».

Однако музыканты за разрешениями не пошли, продолжили играть на улицах в тех местах,где считали нужным. Отдыхающие в Зеленоградске продолжали жаловаться на громкую музыку на променаде. Власти разводили руками: как писала газета «Волна», у них не было рычагов административного воздействия на «музыкантов», которые «не блещут талантами» и фактически «занимаются звуковым насилием в отношении жителей города и отдыхающих». Чиновники заявляли о намерении обратиться к опыту «крупных мегаполисов, в которых таких музыкантов привлекают к ответственности органы правопорядка». В марте 2024 года сообщалось, что администрация округа намерена создать народную дружину против уличных певцов.

В конце концов в январе 2025 года Совет депутатов Зеленоградского округа всё же внёс изменения в правила благоустройства территории муниципального образования, запретив в центре курортного города проведение несогласованных уличных выступлений. Но опять же — отсутствие штрафов в областном КоАП не позволяло принудить артистов исполнять эти правила. Теперь, судя по всему, у местных властей руки развязаны — тем более что полномочия составлять протоколы на нарушителей возложены на не полицию, а на самих представителей муниципалитета. Решать вопрос о штрафах будут мировые судьи.

В Светлогорске в правила благоустройства пока изменения не вносились. «Но мы планируем изменения в правила благоустройства к новому сезону. В правилах установим места запрета, а также время ограничения», — сообщили «Новому Калининграду» в администрации города-курорта.

Текст: Евгения Лазарева, Оксана Майтакова; фото, видео: предоставлены героями публикации; Юлия Власова / «Новый Калининград»

