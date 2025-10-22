Форт № 3 в Калининграде временно закрывается для посещения туристов

Форт № 3 в Калининграде временно закрывается для посещения туристов
Фото: Юлия Бонарева / Новый Калининград
С 1 ноября Форт № 3 «Король Фридрих III» закрывается для посещения туристов. Как сообщает администрация форта, «в 2026 году комплекс откроется в новом амплуа».

«Наступает финальный этап масштабной реконструкции, целью которой является создание современного гостинично-музейного комплекса на базе исторического памятника архитектуры XIX века. В 2026 году форт откроется в обновлённом виде, сохранив историческую атмосферу и получив новые функции, соответствующие современным требованиям комфорта и туризма», — отмечается в сообщении.

По замыслу владельцев объекта, после завершения реконструкции Форт № 3 «Король Фридрих III» должен стать «объектом культурного и туристического притяжения региона». В обновлённом комплексе планируется разместить бутик-отель с рестораном и зонами отдыха; культурно-выставочные пространства для конференций, фестивалей и образовательных мероприятий. Также возможно появление музея фортификационной мысли.

«При этом историческое имя форта сохранится без изменений — как символ преемственности и уважения к прошлому», — подчеркивает администрация.

Отель «пять звёзд» и музей: сроки реконструкции форта № 3 вновь переносятся

Напомним, компания «Альтримо», учредителями которой являются супруги Агеевы, получила форт № 3 в аренду на 49 лет в 2016 году. Проект приспособления форта к современному использованию арендаторы собирались реализовать в 2017–2018 годах, и в итоге на его территории к Чемпионату мира по футболу-2018 должен был появиться гостинично-ресторанный комплекс, выставочный зал с экспозициями военного снаряжения «Фортификационное кольцо», фотоэкспозиция и другие полезные для туристов объекты.
Однако к ЧМ-2018 объект не открылся. Сроки его реконструкции переносились. В апреле 2024 года пресс-служба правительства Калининградской области заявила, что компания «Альтримо», принадлежащая супругам Агеевым, переносит открытие гостиницы в форту № 3 на 2025 год, а всех остальных объектов инвестпроекта — на третий квартал 2026-го.

