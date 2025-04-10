Отель «пять звёзд» и музей: сроки реконструкции форта № 3 вновь переносятся (фото)

Открытие гостиницы в форту № 3 «Король Фридрих III», расположенном в Калининграде на выезде с улицы Невского, может быть перенесено на 2026 год или даже на более поздний срок в зависимости от складывающейся экономической обстановки. Об этом «Новому Калининграду» рассказала экс-министр туризма Калининградской области Марина Агеева, являющаяся соарендатором исторического объекта. «Новый Калининград» поинтересовался, что сейчас происходит на форту и изменились ли планы инвесторов.

Компания «Альтримо», учредителями которой являются супруги Агеевы, получила форт № 3 в аренду на 49 лет в 2016 году. Проект приспособления форта к современному использованию арендаторы собирались реализовать в 2017–2018 годах, и в итоге на его территории к Чемпионату мира по футболу-2018 должен был появиться гостинично-ресторанный комплекс, выставочный зал с экспозициями военного снаряжения «Фортификационное кольцо», фотоэкспозиция и другие полезные для туристов объекты.

Однако к ЧМ-2018 объект не открылся. Сроки его реконструкции переносились. В апреле 2024 года пресс-служба правительства Калининградской области заявила, что компания «Альтримо», принадлежащая супругам Агеевым, переносит открытие гостиницы в форту № 3 на 2025 год, а всех остальных объектов инвестпроекта — на третий квартал 2026-го.

Подрядчик, занимающийся переоборудованием форта, называл на тот момент несколько причин задержки:

— увеличение сроков поставки строительных материалов из-за логистических ограничений;

— дефицит электрических мощностей на строительной площадке;

— отсутствие удовлетворительных подъездных путей к участкам производства, что приводит к значительному увеличению трудоёмкости из-за невозможности использования строительной техники;

— увеличение объёмов работ, связанных со скрытыми дефектами конструкций, которые невозможно было выявить в полном объёме и оценить до начала работ и на стадии проектирования.

https: fort3.ru

Спустя год оказалось, что объект и сейчас остаётся сложным, а сроки переноса не являются окончательными. Марина Агеева рассказала «Новому Калининграду», что пока сложно сказать, когда в форту откроется гостиница: в первой половине 2026 года или во второй. «Я же не бог, — сказала Агеева. — Вы же знаете, какое положение сейчас везде и с материалами, и со всем остальным. Пока открытие планируется просто на 2026 год, в каком это будет месяце, я пока не могу сказать».

Инвестор напомнила, что в портфеле её компании два исторических объекта (второй — это отель «Усадьба» в Орловке. Здание в 1889 году принадлежало семье Нойманн-Фельдберг — прим. «Нового Калининграда»).

«Мы привыкли работать с памятниками. Это намного труднее, чем с простыми объектами. Но мы соблюдаем регламенты и уже привыкли работать в сложных условиях», — рассказала она.

Форт, по словам Агеевой, можно посещать уже сегодня, однако гостей предупреждают, что объект находится в процессе реконструкции.

«Форт всегда был открыт, однако есть часы работы, которые можно посмотреть на нашем сайте (там указано, что сейчас объект открыт со вторника по воскресенье с 10 до 17, а стоимость билетов: 200 рублей полный, 150 рублей льготный и 100 рублей детский (от 3 до 14 лет) — прим. „Нового Калининграда“). Когда нет детских каникул, мы работаем по несколько дней в неделю и в определённые часы. С мая мы будем работать практически каждый день, без выходных. Если память мне не изменяет, до 18:00».

Марина Агеева уточнила, что планы инвесторов глобально не изменились.

«Да, там будет пятизвёздочный отель и ресторан. Название мы оставим историческое: „Форт № 3 Король Фридрих III“. Зачем менять официальное название объекта?»

Учитывая, что форт восстанавливается в том числе и на заёмные средства регионального бюджета, «Новый Калининград» поинтересовался у министра культуры и туризма Калининградской области Андрея Ермака, будут ли инвесторов наказывать за регулярные просрочки. Ермак пояснил, что объектом больше занимается Фонд поддержки предпринимательства, при этом отметил, что в договоре должны были «предусмотреть возможности для отсрочки».

«Мы понимаем, что многие предприниматели, которые сейчас запускают объекты, столкнулись с определёнными сложностями и в части оборудования, и в части стройматериалов, — сообщил Ермак. — Нужно или гнать и терять в качестве, или выдержать по времени и достигнуть необходимых параметров. Такая ситуация, я так понимаю, и у Марины на сегодняшний момент. Но договор я не видел, так как не являюсь его стороной. Отель — это не четыре стены и крыша. Самое сложное — это внутреннее оборудование: мебель, кухня и всё, что связано с противопожарной системой, с системой вентиляции. Это сложнейшая настройка, особенно в объекте культурного наследия. У нас я пока не встречал хороших примеров этого».

Корреспондент «Нового Калининграда», побывавший на территории форта № 3, сообщает, что на кассе посетителям вручают карту и фонарик, предупреждая о мерах предосторожности.

Также сотрудник рассказывает, что после реконструкции объекта там будут не только ресторан и отель, но и музей инженерной мысли (эта информация дублируется и на информационных табличках на территории форта).

На текущий момент доступ есть во все помещения форта, а сам объект подключен к сетям энергоснабжения. Местами залит пол и поставлены двери, возведены дополнительные перегородки (для входов в номера), функционируют туалеты.

Впрочем, ещё в конце 2022 года директор областного центра поддержки предпринимательства Кирилл Лило рассказывал, что работа на форту «проведена колоссальная». На тот момент, по его словам, в будущем музейно-гостиничном комплексе были оплачены работы по изготовлению и установке окон, а также врезке в систему водоснабжения. Оплатили тогда инвесторы и поставку оборудования для очистных сооружений и монтаж вентиляции, а также их подрядчик провёл алмазное бурение для прокладки наружных сетей.

История приспособления форта к современному использованию началась в июне 2016 года. На тот момент Александр Ярошук, возглавлявший администрацию Калининграда, поддержал передачу форта Марине Агеевой и признался, что накануне побывал в переоборудованном форту в Познани, куда немцы теперь «в очередь за полгода записываются».

«Я всегда смотрю не по словам, а по делам. Если они смогли наладить сеть ресторанов и гостиниц, неплохую, которая пережила все кризисы, значит, что-то в этом понимают. Думаю, это те люди, которые подумали сто раз, брать или не брать. Сколько я их знаю, они вроде бы нигде не накосячили», — подчеркнул тогда мэр.

Тогда же стало известно, что компания «Альтримо» получила в аренду форт № 3 на 49 лет. В гостинице задумывалось устроить 48 номеров категории «четыре звезды» (там же планировалось оборудовать бассейн, сауну, тренажерный зал и конференц-залы), а ресторан с двумя банкетными залами должен был занимать площадь не менее 300 квадратных метров.

В 2019 году никаких публичных комментариев о готовности объекта от арендаторов также не было, несмотря на то, что дедлайны оказались сорванными. Зато региональная Служба охраны объектов культурного наследия в марте того же года сообщала о разработке проекта постановления о корректировке охранных зон форта № 3. С одной стороны, власти смягчили режим использования территории памятника из-за строительства автомобильной развязки, а с другой — ввели ограничения на застройку территории гаражного общества рядом с фортом (высоту объектов в данной зоне ограничили 12 метрами).

Летом 2021 года Марина Агеева впервые за долгое время рассказала о работах на форту через узкопрофильный журнал «Охраняется государством» (издание ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры»). Она сообщила, что реставрация форта на тот момент оценивалась в 365 млн рублей, а сам проект находился лишь на стадии эскиза.

«Мы планируем вложение 115 млн собственных средств, а 250 млн — заем по программе льготного кредитования, которую сейчас проводит региональное правительство, — сообщала Агеева. — Думаем уложиться в четыре года. Программа рассчитана на десять лет, но чем раньше, тем лучше — и для памятника, и для Калининградской области, и для бизнеса».

По состоянию на февраль 2022 года компания «Альтримо» получила от региона всего 15,8 млн рублей (9% от общей суммы кредитной заявки в 175 млн рублей).

В конце марта 2024-го стало известно, что компания «Альтримо» перенесла сроки ввода в эксплуатацию еще на два года. На тот момент, как уточняли в региональном правительстве, инвестор успел вложить в проект 14,2 млн руб. собственных средств, а средства займа составляли 87,5 млн руб. (то есть ровно половину ранее заявленных). В пресс-службе правительства также добавляли, что инвестор, получая средства в рамках программы «Финансирование проектов по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот Калининградской области», планировал завершить строительно-монтажные работы в третьем квартале 2023 года, после чего хотел приступить к оснащению объектов форта мебелью и оборудованием. Этим планам также не суждено было сбыться, так как мы уже «знаем, какое положение сейчас везде».

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Бонарева, Василина Дешина / «Новый Калининград», портал fort3.ru