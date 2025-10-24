Санкции Евросоюза не окажут чувствительного влияния на российский туризм. В то же время в России организованных туристов из ЕС практически нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Евросоюз в новом 19-м пакете антироссийских санкций запретил предоставлять туристические услуги в России. «ЕС продолжает практику введения санкций против своих же граждан. Сегодня поток туристов из стран ЕС в Россию не превышает 5,5% от общего числа иностранных туристов. Организованных туристов практически нет. Исходя из этого, чувствительного влияния на туризм в нашей стране эти санкции не окажут», — говорится в сообщении.

Чернышенко отметил, что жители европейских стран любят путешествовать в Россию. Москва, Санкт-Петербург, города Золотого кольца и другие направления всегда пользовались у них большой популярностью. По его словам, в России рады принимать туристов изо всех уголков мира. «Поэтому, если индивидуальные европейские туристы захотят приехать в Россию, уверен, наши туристические компании найдут возможность помочь им организовать здесь интересный и комфортный отдых», — уверен он.

Напомним, что в середине июля стало известно, что Евросоюз приступил к разработке 19-го пакета антироссийских санкций. По словам министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, меры, которые разрабатывались в координации с президентом США Дональдом Трампом, «окажут колоссальное давление на Россию». В октябре глава дипломатии Евросоюза Кайя Каллас заявила, что 19-й пакет антироссийских санкций не будет последним. Сразу после его утверждения страны ЕС начнут разработку новых мер.

23 октября Евросоюз утвердил новый пакет санкций. Он включает в себя рестрикции против российских банков и транзакций в криптовалютах, отметила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Она подтвердила введение ограничений на перемещения российских дипломатов на территории стран Евросоюза.

Путин отметил, что новые санкции против России существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны, запрет на поставку унитазов в РФ в рамках 19-го пакета санкций «дорого обойдется» Евросоюзу, а санкции США — недружественный шаг, который не укрепляет российско-американские отношения, ни одна уважающая себя страна ничего не делает под давлением.

