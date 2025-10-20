Каллас: утвердив 19-й пакет санкций против РФ, мы начнем разрабатывать следующий

Глава дипломатии Евросоюза Кайя Каллас заявила, что 19-й пакет антироссийских санкций не будет последним. Сразу после его утверждения страны ЕС начнут разработку новых мер. Об этом пишет «Интерфакс».

«На этой неделе мы планируем крупный пакет санкций против РФ (...) Министры сегодня высказались ясно: после 19-го пакета санкций нам следует работать над следующим пакетом санкций, нынешний последним не будет», — сказала Каллас после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

Также она подчеркнула, что Евросоюзу следует прислушаться к призывам президента США Дональда Трампа и прекратить закупать у РФ нефть и газ.

