ЕС утвердил 19-й пакет санкций против России

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на датское председательство в Совете ЕС.

«19-й пакет включает ограничения против более чем 100 танкеров теневого флота. Введен запрет на экспорт российского СПГ. Перемещения российских дипломатов [внутри ЕС] будут ограничены территорией страны аккредитации», — сообщило председательство Дании.

Новый пакет также включает в себя рестрикции против российских банков и транзакций в криптовалютах, отметила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Она подтвердила введение ограничений на перемещения российских дипломатов на территории стран Евросоюза. Кроме того, новый пакет рестрикций включает ограничения против компаний в Индии и Китае.

Напомним, что в середине июля стало известно, что Евросоюз приступил к разработке 19-го пакета антироссийских санкций. По словам министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, меры, которые разрабатывались в координации с президентом США Дональдом Трампом, «окажут колоссальное давление на Россию».

В октябре глава дипломатии Евросоюза Кайя Каллас заявила, что 19-й пакет антироссийских санкций не будет последним. Сразу после его утверждения страны ЕС начнут разработку новых мер.

