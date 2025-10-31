Суд отправил под домашний арест новых подозреваемых по «делу о двух скамейках»

В Калининграде избрана мера пресечения руководителям двух организаций, которые подозреваются в причастности к мошенничеству при благоустройстве сквера 70-летия Калининградской области. Они помещены под домашний арест.

В Центральный районный суд обратился следователь с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении И. и Р., которые подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и были задержаны 28 октября.

В обоснование ходатайства следователь указал, что И. и Р. подозреваются в совершении тяжкого преступления против собственности, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Оставаясь на свободе, могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также продолжить заниматься преступной деятельностью, оказывая давление на свидетелей. Кроме того, И. и Р. совершили преступление совместно с неустановленными лицами и, находясь на свободе, могут принять меры к сокрытию следов преступления, предметов и документов, имеющих доказательственное значение по уголовному делу.

При рассмотрении ходатайств суд учел, что у подозреваемых есть жилье на территории Калининграда, оба ранее не судимы, имеют ряд хронических заболеваний, и пришел к выводу, что применение более мягкой меры пресечения, предусмотренной ст.107 УПК РФ, в виде домашнего ареста, также сможет обеспечить установленный порядок предварительного расследования.

Постановлениями Центрального районного суда в отношении Р. и Б. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 12 суток, то есть до 10 декабря 2025 года. Постановления не вступили в законную силу.

Напомним, ранее был заключён под стражу заместитель комитета городского хозяйства и строительства администрации Роман Бартош. Его подозревают в завышении стоимости скамеек в сквере 70-летия Калининградской области в рамках проекта «Развитие туристической инфраструктуры». 

Две скамейки поставили в сквер 70-летия Калининградской области. Заказчику представили документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товара, его качестве и стране-изготовителе. На основании этих документов на счет индивидуального предпринимателя была переведена оплата в завышенном размере — 8 278 466 руб. В результате «Управлению капитального строительства» был причинён ущерб — разница между реальной и завышенной ценой в сумме достигла свыше 1 млн руб.

