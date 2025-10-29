В Корпорации развития рассказали, как идёт реализация проекта «Белая Дюна»

В Корпорации развития рассказали, как идёт реализация проекта «Белая Дюна»
Фото: Иван Марков / «Новый Калининград»
В рамках создания круглогодичного морского курорта «Белая Дюна», который намерены реализовать в районе Поваровки Зеленоградского района Калининградской области, завершается разработка схемы внешнего электроснабжения. Об этом сообщили в Корпорации развития региона.

«В ноябре завершаем разработку схемы внешнего электроснабжения — важный этап для обеспечения надёжного и бесперебойного энергоснабжения территории. Это позволит определить необходимую мощность и оптимальный способ подключения к электросетям», — говорится в сообщении.

Также ведётся проектирование двух новых автомобильных дорог к «Белой Дюне» общей протяженностью 9,2 км, добавили в корпорации.

Предполагается, что инвестиции в туристическую инфраструктуру составят около 400 млрд рублей, будет создано порядка 17 тысяч новых рабочих мест.

Впервые областные власти заявили о планах по созданию курорта на побережье Поваровки под Янтарным в апреле 2023 года. Его особенностью должен стать 500-метровый бассейн с подогреваемой морской водой. Как отмечал экс-глава Корпорации развития области Андрей Толмачев, «Белая Дюна» в перспективе — это новый город. Год назад на Петербургском международном экономическом форуме был подписан договор о реализации проекта с «СЗ «Гольфстрим». На проектирование дорог до курорта выделяли 67 млн рублей. В июле стало известно, что Минэкономразвития дало положительное заключение на заявку Калининградской области о строительстве курорта.

В августе СМИ сообщили, что власти внесли изменения в проект «Белой Дюны». Из него убрали парки, социальную инфраструктуру, при этом предусмотрели берегоукрепление, большой променад и отдельный кластер для креативного бизнеса.

В сентябре в области завершился архитектурный конкурс проектных предложений по развитию туристической территории «Белая Дюна». Первое место заняло ГБУ «Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры». Как сообщала Корпорация развития, проект отличается «глубокой проработкой технико-экономических показателей и учитывает реальный ландшафт территории».

​​Правительство России одобрило Калининградской области казначейский инфраструктурный кредит размером 11,45 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры для интегрированного курорта «Белая Дюна», а также на строительство автомобильного путепровода Зеленоградск — Пионерский курорт.

Как заявил ранее архитектор Евгений Гурвич, проект «Белая Дюна» будет первым городом, построенным в России за 30 лет, и первым русским городом Калининградской области.

