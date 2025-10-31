Суд: задержанные по «делу о скамейках» — руководители «Гран-Мара» и «Кёнигсбергстроя»

Новыми подозреваемыми по делу «о двух скамейках» оказались руководители ООО «Гран-Мар» и СЗ «Кёнигсбергстрой». Об этом «Новому Калининграду» сообщили в Калининградском областном суде.

Учредитель ООО «Гран-Мар» Игорь Беляев и директор СЗ «Кёнигсбергстрой» Наталья Ревенко подозреваются в причастности к мошенничеству при благоустройстве сквера 70-летия Калининградской области. В пятницу, 31 октября, решением суда оба фигуранта помещены под домашний арест на срок 1 месяц 12 суток, то есть до 10 декабря 2025 года.

Напомним, ранее был заключён под стражу заместитель комитета городского хозяйства и строительства администрации Роман Бартош. Его подозревают в завышении стоимости скамеек в сквере 70-летия Калининградской области в рамках проекта «Развитие туристической инфраструктуры».

Две скамейки поставили в сквер 70-летия Калининградской области. Заказчику представили документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товара, его качестве и стране-изготовителе. На основании этих документов на счет индивидуального предпринимателя была переведена оплата в завышенном размере — 8 278 466 руб. В результате «Управлению капитального строительства» был причинён ущерб — разница между реальной и завышенной ценой в сумме достигла свыше 1 млн руб.