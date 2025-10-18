Зампреда комитета городского хозяйства и строительства заключили под стражу

Зампреда комитета городского хозяйства и строительства заключили под стражу
Фото: пресс-служба прокуратуры
Все новости по теме: Коррупция

Центральный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 декабря 2025 года в отношении заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации Калининграда. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В судебном заседании следователь отметила, что отец обвиняемого работает в аэропорту, что дает ему дополнительную возможность скрыться. Подозреваемый просил применить к нему меру пресечения в виде домашнего ареста. Защитник также высказал позицию о необоснованности подозрений, а также сомнения относительно законности задержания его подзащитного. Кроме того, он предоставил положительные характеристики зампредседателя комитета и просил оставить его под домашним арестом. Прокурор поддержал ходатайство следователя.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, что заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства подозревают в завышении стоимости скамеек в сквере 70-летия Калининградской области в рамках проекта «Развитие туристической инфраструктуры». Заказчику в лице МБУ «Управление капитального строительства» представили документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товара, его качестве и стране-изготовителе. На основании этих документов на счет подрядчика была переведена оплата в завышенном размере — 8 278 466 руб. Разница между реальной и завышенной ценой в сумме достигла свыше 1 млн руб.

О том, что в здании городской администрации Калининграда в четверг, 16 октября, провели обыски, «Новому Калининграду» ранее сообщил источник в одном из региональных силовых ведомств. Оперативные мероприятия, как подтвердил второй знакомый с ситуацией источник, полиция проводила совместно с ФСБ. Их проводили в комитете городского развития и цифровизации. В ходе обыска в администрации изъяли документы. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее «Новому Калининграду» удалось связаться с руководителем указанного комитета Игорем Шлыковым, занимающим также должность первого заместителя главы администрации. Он заявил, что ничего не знает об оперативных мероприятиях и занимается разбором документов.

В пресс-службе мэрии города «Новому Калининграду» сообщали, что о деталях оперативных мероприятий пока ничего не известно, а сотрудники по-прежнему занимаются своей работой. Кроме того, известно, что на текущий момент глава администрации города Елена Дятлова находится в отпуске.

