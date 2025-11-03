В Калининград отправили три новых троллейбуса из Челябинска (фото)

Из Челябинска в Калининград отправили три новых троллейбуса «Синара». Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Алексей Беспрозванных.

«Первые три троллейбуса „Синара“ уже в пути из Челябинска в Калининград. Всего до конца года с завода к нам поступит 20 единиц нового электротранспорта», — написал глава региона, поблагодарив за поддержку правительство РФ.

15 августа 2025 года стало известно о том, что Минпромторг России внёс проект распоряжения о выделении Калининградской области из федерального бюджета 500 млн руб. на софинансирование расходов региона на закупку 20 троллейбусов. Распоряжение было подписано в конце августа. АО «Калининград-ГорТранс» выделял на услуги по финансовой аренде (лизингу) на приобретение троллейбусов 860 млн рублей. На торгах цену снизили на 167 млн. АО «Межрегиональная лизинговая компания» согласилась поставить транспорт за 692,3 млн. Подрядчик должен передать имущество до 1 декабря 2025 года. Троллейбусы переходят в собственность АО «Калининград-ГорТранс» по истечении срока договора при условии выполнения всех финансовых обязательств.

Фото: Telegram-канал губернатора Алексея Беспрозванных