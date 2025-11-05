Горвласти рассказали, на какие маршруты пустят новые троллейбусы

В администрации Калининграда планируют пустить новые троллейбусы «Синара» на маршруты № 1 «ул. Красная — ул. Ульяны Громовой» и № 7 «ул. Флотская — ул. Гайдара (Поликлиника)». Об этом сообщили представители мэрии в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

В начале января сообщалось, что на маршрутах № 1, № 2 и № 7 работают 28 троллейбусов. Их средний возраст составляет 14 лет, поэтому 15 новых троллейбусов сменят часть самых старых. Как отмечала городская администрация, «всего Калининграду необходимо 35 подобных машин». Директор «Калининград-ГорТранса» Владимир Фомин также утверждал, что городу нужно ещё 5-7 троллейбусов для обновления парка.

Напомним, что 15 августа 2025 года стало известно о том, что Минпромторг России внёс проект распоряжения о выделении Калининградской области из федерального бюджета 500 млн руб. на софинансирование расходов региона на закупку 20 троллейбусов. Распоряжение было подписано в конце августа. АО «Калининград-ГорТранс» выделял на услуги по финансовой аренде (лизингу) на приобретение троллейбусов 860 млн рублей. На торгах цену снизили на 167 млн. АО «Межрегиональная лизинговая компания» согласилась поставить транспорт за 692,3 млн.

Подрядчик должен передать имущество до 1 декабря 2025 года. Троллейбусы переходят в собственность АО «Калининград-ГорТранс» по истечении срока договора при условии выполнения всех финансовых обязательств. В начале ноября губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что из Челябинска в Калининград отправили три новых троллейбуса «Синара».

