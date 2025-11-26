В регионе выделяют более 90 млн рублей на закупку десяти машин скорой помощи

В Калининградской области выделяют более 90 млн рублей на закупку десяти машин скорой помощи. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

К поиску поставщика готовится ГБУЗ «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Калининградской области». Полный объём финансового обеспечения — 90 273 204 рубля. Стоимость одного автомобиля — 9 027 320 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Напомним, ранее в регионе рассматривался вопрос о передаче скорых в частные руки, однако, как позже заверили в минздраве, окончательное решение на этот счёт не было принято. Против выступали профсоюзы скорой помощи. В начале ноября стало известно, что от идеи передать автомобили скорой помощи на аутсорсинг власти отказались.

