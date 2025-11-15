Служба охраны ОКН напомнила о запрете на снос пансионата в Пионерском

Признанный аварийным пансионат «Шарлотт» на Комсомольской, 53, в Пионерском не может быть снесен, так как относится к выявленным объектам культурного наследия и находится под госохраной. Об этом говорится в ответе Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области на официальный запрос редакции «Нового Калининграда».

В Службе уточнили, что здание включено в перечень выявленных ОКН приказом ведомства от 28 марта 2011 года. В соответствии с пунктом 10 статьи 16.1 ФЗ «Об объектах культурного наследия» снос таких объектов запрещен. При этом проведение работ на выявленных ОКН допускается только в формате консервации, ремонта, реставрации и приспособления для современного использования.

Согласно сведениям ЕГРН, пансионат имеет статус многоквартирного дома и постановлением администрации Пионерского округа от 15 июля 2025 года признана аварийной и подлежащей реконструкции. Ведомство напомнило, что организация реконструкции объектов капстроительства относится к полномочиям муниципалитета.

При этом, как указала Служба, по состоянию на 12 ноября никаких заявлений на выдачу разрешительной документации для проведения работ по сохранению объекта в ведомство не поступало.

Сейчас, как следует из сведений, размещенных администрацией Пионерского в системе «Инцидент Менеджмент», муниципалитет проводит процедуры по обеспечению жилищных прав собственников в порядке ст. 32 ЖК РФ. После завершения переселения власти планируют принять меры по реставрации здания.

Для определения историко-культурной ценности здания и обоснования его включения в ЕГРОКН Служба направила муниципалитету Задание на проведение Государственной историко-культурной экспертизы.

Как сообщил ФКР «Новому Калининграду», пансионат не был отремонтирован в связи с неудовлетворительным состоянием конструктивов здания, работы могли повлечь за собой угрозу жизни и здоровью проживающим в здании гражданам.

Ранее администрация Пионерского округа сообщила «Новому Калининграду», что собственникам шести жилых помещений многоквартирного дома было направлено требование о его реконструкции до 31.10.2025. Поскольку собственники требование не исполнили, дом подлежит изъятию под муниципальные нужды, а вопрос функционального использования здания пока не определен.

Правительство Калининградской области выделило 34,9 млн рублей на переселение людей из этого дома и компенсации собственникам. Муниципалитет также должен обеспечить софинансирование — 16,8 млн руб.

В 2023 году состоялся аукцион на капитальный ремонт этого здания-памятника, после чего ФКР должен был начать разработку проекта. Завершить ремонт планировалось в 2024 году. Средства были выделены из областного бюджета.

Как сообщает сайт Prussia39, здание является выявленным объектом культурного наследия Калининградской области. «Вилла „Маргарита“ построена в Нойкурене на Дорф-штрассе в конце XIX века — начале XX века. Не ранее 1905 года здание поменяло владельца, после чего в нём был открыт семейный пансионат „Шарлотт“», — сообщает сайт. В списке выявленных ОКН здание значится как «Вилла, нач. XX века».

