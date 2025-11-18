Минтранс РФ о льготных авиабилетах только для калининградцев: готовы обсуждать

Минтранс РФ готов обсуждать вопрос о сокращении категорий граждан, которые могут приобретать субсидированные авиабилеты. Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин, пишет ТАСС.

«Вы знаете, эти темы поднимают губернаторы, и разные позиции есть у губернаторов. Где-то мы видим, что, например, туристы раскупают билеты, а жители региона не могут их купить. Где-то идет завоз рабочих массово. Я бы здесь в этой позиции руководствовался, исходя из позиции региона, готовы, соответственно, это все обсуждать, корректировать», — сказал он.

Конкуренция с туристами: как в Совфеде обсуждали льготные авиабилеты

По словам Никитина, на площадке комиссии Госсовета по транспорту могут быть выработаны соответствующие решения. «Мы к ним постараемся прислушаться. Как удобнее регионам, так мы будем делать», — отметил министр.

Напомним, вице-премьер Александр Рольбинов предложил на совещании вернуться к практике 2024 года, когда субсидированные авиабилеты предназначались только жителям Калининградской области и студентам. Сенатор Александр Шендерюк-Жидков, ставший инициатором совещания, предложил также распространить региональность на так называемые плоские тарифы «Аэрофлота» (6800 руб. по маршруту «Калининград — Москва», 11300 руб. — при покупке билета в оба конца). Замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин отмечал, что властям Калининградской области необходимо разработать дорожную карту ситуации с авиаперевозками, поскольку предложение оставить субсидируемые билеты и плоские тарифы только для жителей региона может сказаться на турпотоке.

