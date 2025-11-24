Алексея Малюгина назначили и.о. гендиректора регионального Фонда капремонта

Исполняющим обязанности гендиректора регионального Фонда капитального ремонта назначили Алексея Малюгина. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

Алексей Малюгин получил образование по специальности «инженер-строитель» в ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет». Кроме того, он повышал профессиональный уровень по направлению государственного и муниципального управления в ФГБОУ ВО «МГУ имени А.И. Куинджи».

В 2012-2015 годах он работал на должности мастера, производителя работ в калининградском НП «6 Экспедиционный отряд подводно-технических работ». Кроме того, в 2015-2016-х он занимал должность начальника смены в ООО «ЖБИ мелиорации».

С 2016 по 2022 годы Малюгин работал в ФКР, прошел путь от инженера до заместителя гендиректора по производственным вопросам. Последние три года он посвятил восстановлению жилищной инфраструктуры и городской среды Мариуполя в должности руководителя производственно-технического отдела «Роскапстрой — Новороссия».

«У Алексея большой профессиональный опыт в организации строительно-производственных работ. Он неоднократно доказывал свою эффективность, внедряя новые методы в проведении капитального ремонта многоквартирных домов. Изменения позволили повысить качество работ и вместе с этим сократить сроки. Он лично участвовал в обследовании технического состояния домов, взаимодействовал с подрядными организациями, разрабатывал технические решения. Учитывая его компетенции и прикладные знания в отрасли, ставим задачи по повышению эффективности работы Фонда, чтобы положительные изменения в первую очередь заметили жители региона», — отметил первый заместитель губернатора Валерий Шерин.

Как отмечает пресс-служба правительства, «от предыдущего руководителя Фонда капитального ремонта было получено заявление о расторжении трудового договора по собственной инициативе».



Напомним, 8 сентября региональный СК сообщил о завершении расследования уголовного дела о растрате денежных средств в Фонде капитального ремонта. При этом в середине июня стало известно, что суд отказал следствию в продлении домашнего ареста бывшему генеральному директору регионального ФКР Олегу Туркину.

Туркина арестовали 26 июня 2024 года. Тогда его обвинили в растрате и отправили под домашний арест на два месяца. Впоследствии этот срок неоднократно продлевался, последний должен закончиться 19 июня 2025-го. В отправке Туркина в СИЗО следствию отказали в июле прошлого года.

Обязанности Туркина поначалу исполняла его заместитель по производственным вопросам Наталья Сергеева, а затем и.о. гендиректора Елена Шацкова. При этом на сайте регионального ФКР Шацкова по-прежнему значится как и.о. гендиректора.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!