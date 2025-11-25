Экспертиза одобрила проект детской и спортивной площадок в Ашманн-парке

Проект обустройства детской и спортивной площадок в Макс-Ашманн-парке прошел государственную экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 24 ноября. Документацию для экспертизы подготовила калининградская компания «Другая архитектура». В качестве экспертной организации выступило региональное ГАУ «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Указанный застройщик — МБУ «Дирекция ландшафтных парков».

Напомним, что в 2022 году Макс Ашманн-парк победил в голосовании по программе «Комфортная городская среда». Работами по благоустройству парка горвласти начали заниматься в 2023 году, и несколько раз переносили сроки окончания работ. Благоустройство было завершено в ноябре 2024 года.

Глава администрации Елена Дятлова назвала окончание работ по благоустройству в Макс-Ашманн-парке главной победой городских властей в 2024 году, а в начале февраля 2025 года в парке перестали гореть фонари. В начале марта калининградцы обратили внимание на залитые водой дорожки, которые были построены в ходе благоустройства в 2024 году. В мэрии города потоп назвали сезонным явлением и пообещали, что сотрудники «Дирекции ландшафтных парков» устранят неудобство до 6 марта при помощи прочистки дренажных труб под пешеходной дорожкой. В апреле в дирекции сообщили, что пришлось переложить трубу, поскольку прежняя не справлялась с отводом воды.

В марте руководитель «Дирекции ландшафтных парков» Андрей Карачинов сообщил, что второй этап благоустройства парка Макса Ашманна пока не является приоритетом городских властей. По словам главного архитектора Калининграда Андрея Анисимова, благоустройство предполагает «упор на лесные качества», однако его идеология «пока не сформировалась в точную форму».

«Планируется, что внутри парка будет некий пешеходно-беговой маршрут, где люди смогут погулять и проехать на велосипеде, — рассказал Анисимов. — Вокруг озера будет возможность пройти по подготовленному покрытию. Это покрытие должно быть максимально дружелюбным к лесной природе и к духу парка — это будут экотропинки. Холм рядом с озером тоже будет использован, это будет изюминка парка».

