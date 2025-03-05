Горвласти назвали подтопление дорожек Макс-Ашманн-парка сезонным явлением

Горвласти назвали подтопление дорожек Макс-Ашманн-парка сезонным явлением
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Калининградцы, проживающие рядом с Макс-Ашманн-парком, обратили внимание на залитые водой дорожки, которые были построены в ходе благоустройства в 2024 году. В мэрии города потоп назвали сезонным явлением и пообещали, что сотрудники «Дирекции ландшафтных парков» устранят неудобство до 6 марта при помощи прочистки дренажных труб под пешеходной дорожкой.

«Это сезонное подтопление связанное с избыточным количеством осадков и резким потеплением», — добавили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, что в 2022 году Макс-Ашманн-парк стал лидером голосования по программе «Комфортная городская среда». Работами по благоустройству парка горвласти начали заниматься в 2023 году. Сначала контракт получил ИП Скрендо, снизивший в апреле максимальную сумму контракта на 13,5 млн рублей — до 46,3 млн. Летом 2023 года горадминистрация расторгла с ним контракт. Одновременно разыгрывался тендер почти на 60 млн рублей, предусматривавший обустройство в парке инженерных сетей. С ним тоже возникали проблемы: из-за отсутствия в регионе необходимого электрокабеля подрядчик был вынужден приостановить работы. Пуско-наладочные работы завершились в конце ноября 2024 года, тогда же в парке включили освещение «в тестовом режиме».

В конце декабря глава администрации Елена Дятлова назвала окончание работ по благоустройству в Макс-Ашманн-парке главной победой городских властей в 2024 году, а в начале февраля 2025 года в парке перестали гореть фонари.

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