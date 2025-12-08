На ремонт ограждения и покрытия площадок в Ашманн-парке выделили 30 млн

Мэрия направляет 29,8 млн рублей на ремонт ограждения и покрытия детской и спортивных площадок в Макс-Ашманн-парке. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Способ проведения закупки — электронный аукцион. Заявки на участие принимают 16 декабря, итоги подведут 18 июля. Работы необходимо выполнить в течение 150 дней календарных дней с даты заключения контракта.

Ранее проект обустройства детской и спортивной площадок в Макс-Ашманн-парке прошел государственную экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Напомним, что в 2022 году Макс Ашманн-парк победил в голосовании по программе «Комфортная городская среда». Работами по благоустройству парка горвласти начали заниматься в 2023 году и несколько раз переносили сроки окончания работ. Благоустройство было завершено в ноябре 2024 года.

Глава администрации Елена Дятлова назвала окончание работ по благоустройству в Макс-Ашманн-парке главной победой городских властей в 2024 году, а в начале февраля 2025 года в парке перестали гореть фонари. В начале марта калининградцы обратили внимание на залитые водой дорожки, которые были построены в ходе благоустройства в 2024 году. В мэрии города потоп назвалисезонным явлением и пообещали, что сотрудники «Дирекции ландшафтных парков» устранят неудобство до 6 марта при помощи прочистки дренажных труб под пешеходной дорожкой. В апреле в дирекции сообщили, что пришлось переложить трубу, поскольку прежняя не справлялась с отводом воды.

В марте руководитель «Дирекции ландшафтных парков» Андрей Карачинов сообщил, что второй этап благоустройства парка Макса Ашманна пока не является приоритетом городских властей. По словам главного архитектора Калининграда Андрея Анисимова, благоустройство предполагает «упор на лесные качества», однако его идеология «пока не сформировалась в точную форму».

«Планируется, что внутри парка будет некий пешеходно-беговой маршрут, где люди смогут погулять и проехать на велосипеде, — рассказал Анисимов. — Вокруг озера будет возможность пройти по подготовленному покрытию. Это покрытие должно быть максимально дружелюбным к лесной природе и к духу парка — это будут экотропинки. Холм рядом с озером тоже будет использован, это будет изюминка парка».